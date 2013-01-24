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Зачем пользоваться пустышкой?


Пустышки

Несмотря на свой небольшой размер, пустышка играет важную роль для ребенка — с ее помощью он чувствует себя более комфортно. Мы составили это руководство, чтобы вы поняли, как пустышка помогает малышу в изучении мира.

Материнство – это безусловное счастье. Но иногда возникают ситуации, когда накапливается усталость, и мамы нуждаются в быстром и простом средстве, которое успокоит ребенка. Именно таким «помощником» является пустышка.

 

Когда малыш рождается, мама стремится дать ему все самое лучшее. Но некоторые детские аксессуары вызывают настороженное отношение родителей. Так случилось с пустышкой, использование которой окутано разными мифами. Одни мамы категорически против них, объясняя этот тем, что пустышка формирует неправильный прикус. Другие, наоборот, считают, что без пустышки не обойтись, и используют ее постоянно. В нашей статье мы расскажем, чем полезна пустышка, как ее выбирать и как естественным образом отучить от нее ребенка по мере взросления.

Как же отвечают современные педиатры на мнение о том, что пустышка – вредный аксессуар? Они считают ее совершенно безопасной и даже полезной в определенных ситуациях, но не советуют слишком сильно увлекаться ею. 

 

Зачем нужна пустышка?

 

Самое главное ее свойство – это тот успокоительный эффект, который она оказывает. Он связан с врожденным сосательным рефлексом ребенка. Новорожденный появляется на свет и уже умеет сосать, хотя его никто это не учил. Этот рефлекс обеспечивает его выживание, ведь благодаря ему он может получать питание.

Сосание бывает двух видов: нутритивное и ненутритивное. Нутритивное сосание вызвано потребностью утолить голод – малыш сосет, чтобы поесть. Ненутритивное сосание – это сосание, связанное с психологической потребностью ребенка в чувстве безопасности и комфорта. 

 

Что дает ребенку сосательный рефлекс?

Что касается сосания во время кормления, то здесь все очевидно: оно позволяет ребенку пить молоко из бутылочки или при кормлении грудью.

 

Однако этим не ограничивается польза для малыша. Ниже перечислены основные преимущества двух типов сосательных рефлексов, о которых вы раньше могли не знать.

 

Чувство удовлетворенности

Вы замечали, что сразу после кормления ребенка начинает клонить в сон или что он успокаивается, если дать ему пустышку? Это связано с тем, что при сосании вырабатывается гормон холецистокинин (CCK), благодаря которому малыш чувствует себя сытым, спокойным и готов ложиться спать.

 

Улучшение пищеварения

Другое действие гормона CCK — помощь в пищеварении. Грудное молоко богато белками и жирами, а гормон CCK помогает их расщеплять. Кроме того, сосание улучшает перистальтику кишечника, и скапливающиеся газы в кишечнике быстро выводятся.

                                                                                                                    

Улучшение координации

Наконец, ненутритивное сосание помогает малышу координировать движения: сосание, глотание, дыхание. Эти три действия способствуют более эффективному кормлению малыша грудью или из бутылочки.

 

Развитие речевого аппарата

Еще один полезный эффект, который пустышка оказывает на ребенка – это тренировка лицевых мышц, за счет которой развивается речевой аппарат.

 

Поэтому ни в коем случае сосание нельзя считать вредной привычкой. Однако во всем нужно придерживаться разумной «золотой середины» и не использовать пустышку постоянно. Она должна играть роль вспомогательного элемента, а не основного средства успокоения. Особенно это касается первого месяца после рождения, когда между ребенком и мамой устанавливается близкая связь и налаживается процесс естественного кормления. «Перебивать» естественный голод и потребность ребенка в близости мамы пустышкой не следует. Кроме того, не нужно использовать пустышку каждый раз, когда ребенок плачет. Плач – это единственное средство ребенка сообщить о своих потребностях, которые заботливая мама не захочет игнорировать.  

 

Теперь вы знаете, как сосательный рефлекс и использование пустышки помогают малышу развиваться. Ниже приведено еще несколько полезных советов.

 

●     Нужна ли пустышка новорожденному при грудном вскармливании? Если вы пытаетесь приучить малыша к грудному вскармливанию, подождите около месяца, прежде чем давать ему пустышку.

●     При сосании у ребенка возникает чувство сытости и его клонит в сон, поэтому не следует давать ему пустышку перед кормлением.

●     По этой же причине лучше всего давать пустышку прямо перед сном или после кормления, но только в течение того времени, когда она действительно требуется малышу.

●     Как и во всем, старайтесь не слишком сильно полагаться на один конкретный принцип. По мере взросления ребенка используйте разные способы для его успокоения, например, предлагайте ему игрушки или обнимайте его.

 

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