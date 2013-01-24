Материнство – это безусловное счастье. Но иногда возникают ситуации, когда накапливается усталость, и мамы нуждаются в быстром и простом средстве, которое успокоит ребенка. Именно таким «помощником» является пустышка.
Когда малыш рождается, мама стремится дать ему все самое лучшее. Но некоторые детские аксессуары вызывают настороженное отношение родителей. Так случилось с пустышкой, использование которой окутано разными мифами. Одни мамы категорически против них, объясняя этот тем, что пустышка формирует неправильный прикус. Другие, наоборот, считают, что без пустышки не обойтись, и используют ее постоянно. В нашей статье мы расскажем, чем полезна пустышка, как ее выбирать и как естественным образом отучить от нее ребенка по мере взросления.
Как же отвечают современные педиатры на мнение о том, что пустышка – вредный аксессуар? Они считают ее совершенно безопасной и даже полезной в определенных ситуациях, но не советуют слишком сильно увлекаться ею.
Зачем нужна пустышка?
Самое главное ее свойство – это тот успокоительный эффект, который она оказывает. Он связан с врожденным сосательным рефлексом ребенка. Новорожденный появляется на свет и уже умеет сосать, хотя его никто это не учил. Этот рефлекс обеспечивает его выживание, ведь благодаря ему он может получать питание.
Сосание бывает двух видов: нутритивное и ненутритивное. Нутритивное сосание вызвано потребностью утолить голод – малыш сосет, чтобы поесть. Ненутритивное сосание – это сосание, связанное с психологической потребностью ребенка в чувстве безопасности и комфорта.