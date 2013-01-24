Что дает ребенку сосательный рефлекс?

Что касается сосания во время кормления, то здесь все очевидно: оно позволяет ребенку пить молоко из бутылочки или при кормлении грудью.

Однако этим не ограничивается польза для малыша. Ниже перечислены основные преимущества двух типов сосательных рефлексов, о которых вы раньше могли не знать.

Чувство удовлетворенности

Вы замечали, что сразу после кормления ребенка начинает клонить в сон или что он успокаивается, если дать ему пустышку? Это связано с тем, что при сосании вырабатывается гормон холецистокинин (CCK), благодаря которому малыш чувствует себя сытым, спокойным и готов ложиться спать.

Улучшение пищеварения

Другое действие гормона CCK — помощь в пищеварении. Грудное молоко богато белками и жирами, а гормон CCK помогает их расщеплять. Кроме того, сосание улучшает перистальтику кишечника, и скапливающиеся газы в кишечнике быстро выводятся.

Улучшение координации

Наконец, ненутритивное сосание помогает малышу координировать движения: сосание, глотание, дыхание. Эти три действия способствуют более эффективному кормлению малыша грудью или из бутылочки.

Развитие речевого аппарата

Еще один полезный эффект, который пустышка оказывает на ребенка – это тренировка лицевых мышц, за счет которой развивается речевой аппарат.

Поэтому ни в коем случае сосание нельзя считать вредной привычкой. Однако во всем нужно придерживаться разумной «золотой середины» и не использовать пустышку постоянно. Она должна играть роль вспомогательного элемента, а не основного средства успокоения. Особенно это касается первого месяца после рождения, когда между ребенком и мамой устанавливается близкая связь и налаживается процесс естественного кормления. «Перебивать» естественный голод и потребность ребенка в близости мамы пустышкой не следует. Кроме того, не нужно использовать пустышку каждый раз, когда ребенок плачет. Плач – это единственное средство ребенка сообщить о своих потребностях, которые заботливая мама не захочет игнорировать.

Теперь вы знаете, как сосательный рефлекс и использование пустышки помогают малышу развиваться. Ниже приведено еще несколько полезных советов.

● Нужна ли пустышка новорожденному при грудном вскармливании? Если вы пытаетесь приучить малыша к грудному вскармливанию, подождите около месяца, прежде чем давать ему пустышку.

● При сосании у ребенка возникает чувство сытости и его клонит в сон, поэтому не следует давать ему пустышку перед кормлением.

● По этой же причине лучше всего давать пустышку прямо перед сном или после кормления, но только в течение того времени, когда она действительно требуется малышу.

● Как и во всем, старайтесь не слишком сильно полагаться на один конкретный принцип. По мере взросления ребенка используйте разные способы для его успокоения, например, предлагайте ему игрушки или обнимайте его.

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