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SCF262/06
- Natural
- 150 мл
- Соска со средним потоком
- 4 мес.+
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SCF251/00
- Natural
- 150 мл
- 4 мес.+
- 3 отверстия, средний поток
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SCF750/00
- 200 мл
- С мягким носиком, 6 мес.+
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SCF802/01
- Чашка с мягким носиком
- 300 мл
- 9 мес.+
- 1 шт. в упаковке
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SCF802/02
- Чашка с мягким носиком
- 300 мл
- 9 мес.+
- 1 шт. в упаковке
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SCF804/03
- Чашка с твердым носиком
- 300 мл
- 18 мес+
- 1 шт. в упаковке
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SCF804/04
- Чашка с твердым носиком
- 300 мл
- 18 мес+
- 1 шт. в упаковке
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SCF551/05
- Удобно пить
- 200 мл
- 6 мес.+
- для мальчиков
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SCF551/03
- Удобно пить
- 200 мл
- 6 мес.+
- для девочек
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Рекомендуемая розничная цена