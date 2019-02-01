Philips Avent Тренировочный набор
Помогите малышу научиться пить из чашки
Этот тренировочный набор Anti-colic поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски.
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Philips Avent Тренировочный набор
Помогите малышу научиться пить из чашки Удобно держать, со съемными ручками
Прикрепите к детской бутылочке удобные ручки, чтобы научить малыша пить самостоятельно
Все детали можно мыть в посудомоечной машине
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Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А
Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.
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Вес и габариты
Вес продукта
0,09
кг Размеры F-box
130 x 110 x 60
миллиметра Количество F-box в A-box
6
шт.
Материал
Бутылочка
Не содержит бисфенол-А*
полипропилен Соска
Не содержит бисфенол-А
силикон
В комплект входят:
Обучающий набор "От бутылочки к чашке"
1
шт. Защелкивающийся защитный колпачок
1
шт. Мягкая соска со средним потоком
1
шт.
Этапы взросления
Этап
4 месяца +
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