Ключевые слова для поиска

  • Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки

    Philips Avent Тренировочный набор

    SCF638/01

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Этот тренировочный набор Anti-colic поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent Тренировочный набор

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    • 120 мл
    • 4 мес.+
    Удобно держать, со съемными ручками

    Удобно держать, со съемными ручками

    Прикрепите к детской бутылочке удобные ручки, чтобы научить малыша пить самостоятельно

    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

    .

    Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

    Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

    Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      0,09  кг
      Размеры F-box
      130 x 110 x 60  миллиметра
      Количество F-box в A-box
      6  шт.

    • Материал

      Бутылочка
      • Не содержит бисфенол-А*
      • полипропилен
      Соска
      • Не содержит бисфенол-А
      • силикон

    • В комплект входят:

      Обучающий набор "От бутылочки к чашке"
      1  шт.
      Защелкивающийся защитный колпачок
      1  шт.
      Мягкая соска со средним потоком
      1  шт.

    • Этапы взросления

      Этап
      4 месяца +

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.