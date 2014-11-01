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  • Удобно пить Удобно пить Удобно пить

    Philips Avent Чашка с носиком

    SCF551/00

    Удобно пить

    Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают процесс очистки.

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    Philips Avent Чашка с носиком

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    Удобно пить

    Чашка с мягким носиком для удобного питья

    • Удобно пить
    • 200 мл
    • 6 мес.+
    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

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    Цельный силиконовый носик для простой сборки

    Цельный силиконовый носик для простой сборки

    Клапан встроен в носик, что ускоряет и облегчает сборку.

    Удобно держать благодаря рельефной поверхности контейнера

    Удобно держать благодаря рельефной поверхности контейнера

    Удобный захват: форма контейнера чашки разработана специально для маленьких ручек.

    Мягкий силиконовый носик для удобного питья

    Мягкий силиконовый носик для удобного питья

    Из цельного силиконового носика очень удобно пить: жидкость подается при надавливании на носик.

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и чашки Grown-up. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

    • Аксессуары

      Сменная деталь
      Сменный носик SCF246

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      0,06  кг
      Габариты устройства без отсоединяемых частей
      69 x 111 x 118  миллиметра

    • Страна изготовления

      Китай
      Да

    • В комплект входят:

      Силиконовый носик
      1  шт.
      Чашка с носиком
      Полипропилен, силиконовый каучук
      Защитный колпачок
      1  шт.
      Чашка (200 мл)
      1  шт.

    Badge-D2C

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