Philips Avent Чашка с носиком
Удобно пить
Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают процесс очистки.
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Philips Avent Чашка с носиком
Удобно пить Чашка с мягким носиком для удобного питья Удобно пить 200 мл 6 мес.+ Все детали можно мыть в посудомоечной машине
.
Цельный силиконовый носик для простой сборки
Клапан встроен в носик, что ускоряет и облегчает сборку.
Удобно держать благодаря рельефной поверхности контейнера
Удобный захват: форма контейнера чашки разработана специально для маленьких ручек.
Мягкий силиконовый носик для удобного питья
Из цельного силиконового носика очень удобно пить: жидкость подается при надавливании на носик.
Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и чашки Grown-up. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
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Аксессуары
Сменная деталь
Сменный носик SCF246
Вес и габариты
Вес продукта
0,06
кг Габариты устройства без отсоединяемых частей
69 x 111 x 118
миллиметра
Страна изготовления
Китай
Да
В комплект входят:
Силиконовый носик
1
шт. Чашка с носиком
Полипропилен, силиконовый каучук Защитный колпачок
1
шт. Чашка (200 мл)
1
шт.
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