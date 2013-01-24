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Philips Avent

Тренировочный набор

SCF251/00
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки
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    Philips Avent Тренировочный набор

    SCF251/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Новый тренировочный набор серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Тренировочный набор

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Новый тренировочный набор серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Новый тренировочный набор серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Тренировочный набор

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Новый тренировочный набор серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

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      Помогите малышу научиться пить из чашки

      • Natural
      • 150 мл
      • 4 мес.+
      • 3 отверстия, средний поток
      Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

      Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

      Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

      Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

      Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

      Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

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      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Мягкие ручки набора для удобства малыша

      Мягкие ручки набора для удобства малыша

      Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Индонезия
        Да
        Этап
        4 месяца +
        Обучающий набор "От бутылочки к чашке"
        1  шт.
        Защелкивающийся защитный колпачок
        1  шт.
        Мягкая соска со средним потоком
        1  шт.
        Размер
        150 мл

      • Материал

        Бутылочка
        • Не содержит бисфенол-А*
        • полипропилен
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон
        Количество F-box в A-box
        6  шт.

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