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  • Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки

    Philips Avent Тренировочный набор

    SCF251/00

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Новый тренировочный набор серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски.

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    Philips Avent Тренировочный набор

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    Помогите малышу научиться пить из чашки

    • Natural
    • 150 мл
    • 4 мес.+
    • 3 отверстия, средний поток
    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

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    Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

    Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

    Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша. Используйте тренировочную чашку серии Natural только с сосками серии Natural.

    Мягкие ручки набора для удобства малыша

    Мягкие ручки набора для удобства малыша

    Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

    • Вес и габариты

      Количество F-box в A-box
      6  шт.

    • Страна изготовления

      Индонезия
      Да

    • Материал

      Бутылочка
      • Не содержит бисфенол-А*
      • полипропилен
      Соска
      • Не содержит бисфенол-А*
      • силикон

    • В комплект входят:

      Обучающий набор "От бутылочки к чашке"
      1  шт.
      Защелкивающийся защитный колпачок
      1  шт.
      Мягкая соска со средним потоком
      1  шт.
      Размер
      150 мл

    • Этапы взросления

      Этап
      4 месяца +

    Badge-D2C

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