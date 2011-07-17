Philips Sonicare AirFloss (23)
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HX8274/20
- с ручкой 3 Series
- с 1 насадкой и 1 чистящей насадкой
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HX8272/01
- С насадкой для здоровья десен
- 1 насадка
- 1 чистящая насадка
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HX8494/03
- с DiamondClean 9000
- с 1 насадкой и 1 чистящей насадкой
- Зарядный стакан, дорожный футляр
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HX8494/01
- с DiamondClean 9000
- с 1 насадкой и 1 чистящей насадкой
- Зарядный стакан, дорожный футляр
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