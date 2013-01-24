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Philips Sonicare AirFloss Ultra

Насадки для очищения межзубных промежутков

HX8032/07
Sonicare
Общая оценка / 5
1 награда
Sonicare
  • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
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    Philips Sonicare AirFloss Ultra Насадки для очищения межзубных промежутков

    HX8032/07
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, насадка AirFloss Ultra — это самое простое решение для очищения межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare AirFloss Ultra Насадки для очищения межзубных промежутков

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, насадка AirFloss Ultra — это самое простое решение для очищения межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, насадка AirFloss Ultra — это самое простое решение для очищения межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Sonicare AirFloss Ultra Насадки для очищения межзубных промежутков

    Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

    Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, насадка AirFloss Ultra — это самое простое решение для очищения межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве

      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

      • 2 насадки

      Удаляет до 99,9 % налета***

      AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

      Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

      Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

      Простой способ развить здоровую привычку

      Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

      Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

      Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

      Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

      Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

      Высокоэффективная насадка

      Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

      Настраиваемый режим тройного распыления

      Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

      Технические характеристики

      • Дизайн и отделка

        Цвет насадки
        Серый

      • В комплекте

        Насадка AirFloss Ultra
        2

      • Качество чистки

        Для максимального эффекта
        Меняйте насадки каждые 6 месяцев

      • Удобство использования

        Насадки
        Легко фиксируются и снимаются

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • * при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.
          • * * На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных
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