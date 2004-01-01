К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300. Существует несколько способов узнать номер модели.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
SCF810/14
SCF810/17
SCF810/27
SCF813/14
SCF813/17
SCF813/27
SCF816/17
SCF816/27
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