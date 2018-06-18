SCF330/40
Больше комфорта, больше молока*
Сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение во время сцеживания, а мягкая массажная насадка способствует бережной стимуляции околососковой области для оттока молока.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря особой форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.
Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Особая насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.
Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более незаметным.
Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.
Дизайн
Материал
В комплект входят:
Удобство использования
Функции
Этапы взросления
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