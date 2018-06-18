Ключевые слова для поиска

  • Больше комфорта, больше молока* Больше комфорта, больше молока* Больше комфорта, больше молока*

    Philips Avent Ручной молокоотсос*

    SCF330/40

    Больше комфорта, больше молока*

    Сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение во время сцеживания, а мягкая массажная насадка способствует бережной стимуляции околососковой области для оттока молока.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent Ручной молокоотсос*

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Больше комфорта, больше молока*

    Клинически доказанный комфорт**

    • Комфорт
    • С бутылочкой 125 мл серии Natural
    Удобное положение благодаря особому дизайну

    Удобное положение благодаря особому дизайну

    Благодаря особой форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

    Мягкая массажная насадка бережно стимулирует приток молока

    Мягкая массажная насадка бережно стимулирует приток молока

    Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Особая насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.

    Компактный легкий дизайн

    Компактный легкий дизайн

    Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более незаметным.

    Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

    Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

    Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

    • Дизайн

      Дизайн молокоотсоса
      Компактный дизайн
      Дизайн бутылочки
      • Эргономичная форма
      • Широкое горлышко

    • Материал

      Бутылочка
      • Не содержит бисфенол-А*
      • полипропилен
      Соска
      • Не содержит бисфенол-А*
      • силикон
      Молокоотсос
      Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

    • В комплект входят:

      Корпус молокоотсоса с ручкой
      1  шт.
      Крышка для хранения молока
      1  шт.
      Крышка для транспортировки
      1  шт.
      Массажная насадка стандартного размера
      1 шт. (19,5 мм, насадка большего размера приобретается отдельно)
      Контейнер для молока 125 мл
      1  шт.

    • Удобство использования

      Использование молокоотсоса
      • Простота очистки
      • Полная совместимость со всеми сериями
      • Простая сборка

    • Функции

      Не нужно наклоняться вперед
      Сцеживание в удобном положении
      Мягкая массажная насадка
      Деликатная стимуляция

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • *1. Молокоотсос ручной Philips Avent, модель SCF330 с принадлежностями РУ № ФСЗ 2012/13199 от 04.09.2018 Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
    • *2. Fewtrell M, Kennedy K, Lukoyanova O, et al. Short‐term efficacy of two breast pumps and impact on breastfeeding outcomes at 6 months in exclusively breastfeeding mothers: A randomised trial. Matern Child Nutr. 2019;e12779. https://doi.org/10.1111/mcn.12779
    • ***3. Оценка эффективности и комфорта применения ручного молокоотсоса Philips Avent серии Natural у кормящих женщин в условиях совместного пребывания с ребенком в стационаре. Авторы: Лукоянова О. Л., Боровик Т.Э., Беляева И.А., Научный центр здоровья детей РАМН, Москва.
    • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.