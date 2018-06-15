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  • Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания* Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания* Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

    Philips Avent Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™

    SCF813/14

    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

    Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание.

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    Philips Avent Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™

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    Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

    Удобная бутылочка не пропускает воздух

    • 1 бутылочка
    • 260 мл
    • Соска с медленным потоком
    • 1 мес.+
    Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении

    Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении

    Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении ребенка в комфортном вертикальном положении. Ребенок не заглатывает воздух, благодаря чему срыгивается меньше молока.

    Никакого воздуха в соске

    Никакого воздуха в соске

    Уникальная конструкция AirFree™ предотвращает попадание воздуха в соску для комфортного кормления и во избежание распространенных проблем, таких как колики, срыгивание и образование газов.

    Особая система против колик и дискомфорта*

    Особая система против колик и дискомфорта*

    Клинические исследования показали, что бутылочка Philips Avent предотвращает появление колик и дискомфорта*. Каким образом? Благодаря особой конструкции во время кормления внутри соски не образуется вакуум, а молоко подается равномерно. Это позволяет избежать колик, образования газов и срыгивания.

    Удобство мытья и сборки системы AirFree™

    Удобство мытья и сборки системы AirFree™

    Клапан AirFree™ легко подсоединить к любой бутылочке Philips Avent Anti-colic или Classic+, а мыть ее чрезвычайно удобно благодаря широкому горлышку бутылки и небольшому количеству частей.

    Простота использования

    Простота использования

    Сначала наполните бутылочку молоком. Затем установите на горлышко клапан AirFree™ и подсоедините соску. Наклоните бутылочку, чтобы соска наполнилась молоком — и все готово к кормлению. Следите, чтобы клапан AirFree™ не смещался, а соска всегда была наполнена молоком полностью в любом положении бутылочки.

    Используйте бутылочку с клапаном AirFree™ или без него

    Используйте бутылочку с клапаном AirFree™ или без него

    Бутылочку Philips Avent Anti-colic можно использовать как с клапаном AirFree™, так и без него. Клапан AirFree™ совместим с бутылочками Philips Avent Anti-colic и Classic+ следующих объемов: 125 мл, 260 мл и 330 мл.

    Особая форма соски для надежного захвата

    Особая форма соски для надежного захвата

    Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребристая поверхность предотвращает слипание соски и неравномерную подачу молока.

    В продаже имеются соски с различной скоростью потока

    В продаже имеются соски с различной скоростью потока

    Потребности в кормлении меняются с развитием ребенка, поэтому необходимо выбирать соску с подходящей скоростью потока. Бутылочки Philips Avent Anti-colic и Classic+ можно использовать как с клапаном AirFree™, так и без него, однако эти клапаны совместимы только с сосками Philips Avent Anti-colic и Classic+. Используйте бутылочки серии Anti-Colic только с сосками серии Anti-Colic.

    Сочетайте с другой продукцией Philips Avent

    Сочетайте с другой продукцией Philips Avent

    Линейка бутылочек Anti-colic без труда сочетается с различными моделями аксессуаров, которые помогут легко перейти от бутылочки к чашке, а затем и к кружке.

    • Дизайн

      Дизайн бутылочки
      • Эргономичная форма
      • Широкое горлышко

    • Материал

      Бутылочка
      • полипропилен
      • Не содержит бисфенол-А
      Соска
      • Силикон
      • Не содержит бисфенол-А

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка
      1  шт.
      Клапан AirFree™
      1  шт.

    • Удобство использования

      Использование бутылочки
      • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине
      • Легко собирать
      • Легко чистится
      • Легко держать

    • Функции

      Удобство использования
      • Легко разбирать и мыть
      • Меньше частей для удобства сборки
      Соска
      Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы клинически доказана*
      Совместимость
      Полная совместимость бутылочек Anti-colic и Classic+

    • Этапы взросления

      Этап
      0–12 месяцев

    Badge-D2C

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    • Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание.
    • 80 % мам признали снижение проблем с кормлением по результатам исследования на дому с участием 144 матерей, проведенному в США в 2017 году
    • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик, чем при кормлении из обычной бутылочки, и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
    • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.

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