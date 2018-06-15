В продаже имеются соски с различной скоростью потока

Потребности в кормлении меняются с развитием ребенка, поэтому необходимо выбирать соску с подходящей скоростью потока. Бутылочки Philips Avent Anti-colic и Classic+ можно использовать как с клапаном AirFree™, так и без него, однако эти клапаны совместимы только с сосками Philips Avent Anti-colic и Classic+. Используйте бутылочки серии Anti-Colic только с сосками серии Anti-Colic.