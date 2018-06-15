SCF810/14
Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*
Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание.Узнать обо всех преимуществах
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Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении ребенка в комфортном вертикальном положении. Ребенок не заглатывает воздух, благодаря чему срыгивается меньше молока.
Уникальная конструкция AirFree™ предотвращает попадание воздуха в соску для комфортного кормления и во избежание распространенных проблем, таких как колики, срыгивание и образование газов.
Клинические исследования показали, что бутылочка Philips Avent предотвращает появление колик и дискомфорта*. Каким образом? Благодаря особой конструкции во время кормления внутри соски не образуется вакуум, а молоко подается равномерно. Это позволяет избежать колик, образования газов и срыгивания.
Клапан AirFree™ легко подсоединить к любой бутылочке Philips Avent Anti-colic или Classic+, а мыть ее чрезвычайно удобно благодаря широкому горлышку бутылки и небольшому количеству частей.
Сначала наполните бутылочку молоком. Затем установите на горлышко клапан AirFree™ и подсоедините соску. Наклоните бутылочку, чтобы соска наполнилась молоком — и все готово к кормлению. Следите, чтобы клапан AirFree™ не смещался, а соска всегда была наполнена молоком полностью в любом положении бутылочки.
Бутылочку Philips Avent Anti-colic можно использовать как с клапаном AirFree™, так и без него. Клапан AirFree™ совместим с бутылочками Philips Avent Anti-colic и Classic+ следующих объемов: 125 мл, 260 мл и 330 мл.
Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребристая поверхность предотвращает слипание соски и неравномерную подачу молока.
Потребности в кормлении меняются с развитием ребенка, поэтому необходимо выбирать соску с подходящей скоростью потока. Бутылочки Philips Avent Anti-colic и Classic+ можно использовать как с клапаном AirFree™, так и без него, однако эти клапаны совместимы только с сосками Philips Avent Anti-colic и Classic+. Используйте бутылочки серии Anti-Colic только с сосками серии Anti-Colic.
Линейка бутылочек Anti-colic без труда сочетается с различными моделями аксессуаров, которые помогут легко перейти от бутылочки к чашке, а затем и к кружке.
Дизайн
Материал
В комплект входят:
Удобство использования
Функции
Этапы взросления
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