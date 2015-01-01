Эффективность антиколикового клапана доказана*

Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.