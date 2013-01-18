Важный компонент бутылочки для кормления
Это кольцо с резьбой является одним из двух компонентов системы Philips anti-colic. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Важный компонент бутылочки для кормления
Это кольцо с резьбой является одним из двух компонентов системы Philips anti-colic. Узнать обо всех преимуществах
Важный компонент бутылочки для кормления
Это кольцо с резьбой является одним из двух компонентов системы Philips anti-colic. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Важный компонент бутылочки для кормления
Это кольцо с резьбой является одним из двух компонентов системы Philips anti-colic. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300. Существует несколько способов узнать номер модели.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
SCF560/17
SCF560/27
SCF563/17
SCF563/27
SCF566/17
SCF566/27
SCF810/14
SCF810/17
SCF810/27
SCF813/14
SCF813/17
SCF813/27
SCF816/17
SCF816/27
Сменная деталь
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