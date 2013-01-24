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Поддон для капель
Этот черно-белый поддон для капель установлен под носиками выхода кофе эспрессо-кофемашины. Собирает остатки воды Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддон для капель
Этот черно-белый поддон для капель установлен под носиками выхода кофе эспрессо-кофемашины. Собирает остатки воды Узнать обо всех преимуществах
Поддон для капель
Этот черно-белый поддон для капель установлен под носиками выхода кофе эспрессо-кофемашины. Собирает остатки воды Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддон для капель
Этот черно-белый поддон для капель установлен под носиками выхода кофе эспрессо-кофемашины. Собирает остатки воды Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь