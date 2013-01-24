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Поддон для капель

CP0165
Общая оценка / 5
  • Поддон для капель Поддон для капель Поддон для капель
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    Поддон для капель

    CP0165
    Общая оценка / 5

    Поддон для капель

    Этот черно-белый поддон для капель установлен под носиками выхода кофе эспрессо-кофемашины. Собирает остатки воды Узнать обо всех преимуществах

    Поддон для капель

    Поддон для капель

    Этот черно-белый поддон для капель установлен под носиками выхода кофе эспрессо-кофемашины. Собирает остатки воды Узнать обо всех преимуществах

    Поддон для капель

    Этот черно-белый поддон для капель установлен под носиками выхода кофе эспрессо-кофемашины. Собирает остатки воды Узнать обо всех преимуществах

    Поддон для капель

    Поддон для капель

    Этот черно-белый поддон для капель установлен под носиками выхода кофе эспрессо-кофемашины. Собирает остатки воды Узнать обо всех преимуществах

    Поддон для капель

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • PHILIPS 4000
    • Черный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HD8821
      • HD8824
      • HD8841
      • HD8844
      • HD8828
      • HD8831
      • HD8832
      Подходит для кофемашин
      • HD8825/09
      • HD8826/09

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