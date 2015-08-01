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    3000 Series Автоматическая кофемашина

    HD8825/09

    Ваш любимый кофе одним нажатием

    Наши 100 %-но керамические жернова способствуют полному раскрытию вкуса каждого кофейного зерна, при этом не перегревая их. А для получения молочной пены идеальной консистенции нужно нажать всего одну кнопку благодаря автоматическому капучинатору.

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    3000 Series Автоматическая кофемашина

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    Ваш любимый кофе одним нажатием

    Полностью керамические жернова обеспечивают идеальный вкус кофе

    • 4 вида кофе
    • Автоматический капучинатор
    • Черный
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

    Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении

    Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении

    Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью полностью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

    Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

    Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

    Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете легко приготовить капучино с бархатистой молочной пеной. Автоматический капучинатор сцеживает молоко прямо из упаковки или кувшина, взбивает его и обеспечивает непрерывную подачу прямо в чашку без разбрызгивания.

    Выбор объема напитка, 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 5 степеней помола

    Большие возможности в компактном решении

    Большие возможности в компактном решении

    Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

    Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

    Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

    Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Термоблок кофемашины быстро нагревается и поддерживает идеальную температуру напитка. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Сохраните оптимальный объем для любого вида кофе. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

    • Персональная настройка

      Настройки уровня крепости
      Нет
      Степени помола
      5
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Нет
      Профили пользователя
      1

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Эспрессо лунго
      • Горячая вода
      • Молочная пена
      Приготовление молотого кофе
      Нет
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие возможности

      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      > 100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Вес изделия
      7.2  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с верхней панели
      Макс. высота чашки
      152  mm
      Совместимость с фильтром
      Brita Intenza
      Цвет и отделка
      Черный
      Габариты изделия
      215 x 330 x 429  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      Автоматический капучинатор
      Пользовательский интерфейс
      Кнопки со светодиодной подсветкой

    Badge-D2C

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    • Внутренняя трубка панарелло

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    • Крышка контейнера для кофейных зерен

      CP0504/01

    • Классический капучинатор

      CP0329/01

    • Трубка подачи молока

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    • Соединительный элемент для трубки подачи молока

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    • Контейнер для кофейной гущи

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    • Поддон для капель

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    • Мерная ложка для кофе

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    • Резервуар для воды

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    • Крышка поддона для капель

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