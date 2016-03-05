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  • Превосходный кофе из свежих зерен одним нажатием кнопки Превосходный кофе из свежих зерен одним нажатием кнопки Превосходный кофе из свежих зерен одним нажатием кнопки
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    3000 Series Автоматическая кофемашина

    HD8827/09

    Превосходный кофе из свежих зерен одним нажатием кнопки

    Philips серии 3000 CMF благодаря компактному размеру и высокой вместимости позволяет наслаждаться эспрессо и классическим кофе из свежих зерен — требуется лишь одно нажатие кнопки. Готовьте великолепный капучино за считаные секунды, используя классический капучинатор.

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    3000 Series Автоматическая кофемашина

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    Превосходный кофе из свежих зерен одним нажатием кнопки

    Высокая вместимость и компактный размер

    • 4 вида кофе
    • Классический капучинатор
    • Черный
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

    Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении

    Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении

    Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью полностью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

    Регулируйте носик подачи кофе в соответствии с размером чашки

    Регулируйте носик подачи кофе в соответствии с размером чашки

    Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

    Выбор объема напитка, 2 настройки крепости и 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 2 настройки крепости и 5 степеней помола

    Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость и объем для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

    Большие возможности в компактном решении

    Большие возможности в компактном решении

    Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

    Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

    Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

    Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Сохраните оптимальный объем для любого вида кофейного напитка. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

    Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

    Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

    Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

    Готовьте 2 чашки одновременно с помощью специальной функции

    Разделите с близкими наслаждение любимым кофе благодаря возможности приготовления двойной порции

    • Индивидуальная настройка

      Настройки уровня крепости
      2
      Объем кофе
      Регулируется
      Степени помола
      5
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Нет
      Профили пользователя
      1

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Эспрессо лунго
      • Горячая вода
      • Кофе
      Приготовление молотого кофе
      Нет
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие функции

      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      > 100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Вес изделия
      7.2  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с верхней панели
      Макс. высота чашки
      152  mm
      Совместимость с фильтром
      Brita Intenza
      Цвет и отделка
      Черная
      Габариты изделия
      215 x 330 x 429  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      Классический капучинатор
      Пользовательский интерфейс
      Кнопки со светодиодной подсветкой

    Badge-D2C

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