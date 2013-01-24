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Контейнер для кофейной гущи

CP0297
  • Контейнер для кофейной гущи Контейнер для кофейной гущи Контейнер для кофейной гущи
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    Контейнер для кофейной гущи

    CP0297

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи совместим с кофемашинами Philips 2000. Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для кофейной гущи

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи совместим с кофемашинами Philips 2000. Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи совместим с кофемашинами Philips 2000. Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для кофейной гущи

    Контейнер для кофейной гущи

    Этот контейнер для кофейной гущи совместим с кофемашинами Philips 2000. Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для кофейной гущи

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • Красный
    • Серия 2000 от Philips

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для кофемашин
      HD8650/09

    • Подходит для:

      PHILIPS 2000 VAPORE
      • HD8651/21
      • HD8651/27
      • HD8651/29
      PHILIPS 2000 PURO
      • HD8650/21
      • HD8650/27
      • HD8650/29

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