HD8648/01
Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен
Вы можете перемолоть новую порцию зерен для каждой чашки, полностью раскрывая их вкус, благодаря керамическим жерновам, которые не перегревают зерна.Узнать обо всех преимуществах
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Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Выбор объема напитка, 5 степеней помола
Gusto Perfetto — это технология, которая самостоятельно отслеживает и запоминает используемые вами кофейные зерна. Если она определит, что вы добавили новый тип зерен, то их количество в варочной камере будет автоматически отрегулировано, чтобы вы всегда наслаждались только самым вкусным кофе.
Термоблок кофемашины быстро нагревается и поддерживает идеальную температуру напитка. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.
Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.
Кофемашину невероятно удобно использовать независимо от размера кухни: она занимает мало места, а доступ к резервуару для воды и контейнеру для отходов осуществляется с фронтальной панели. Разработано для вашего наслаждения любимым кофе.
Сохраните оптимальный объем для любого вида кофе. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.
Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.
Наслаждайтесь великолепным классическим кофе или эспрессо, приготовленным из свежих зерен
Разделите с близкими наслаждение любимым кофе благодаря возможности приготовления двойной порции
Индивидуальная настройка
Разнообразные функции
Другие функции
Технические характеристики
Общие характеристики
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