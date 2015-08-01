Всегда оптимальная крепость кофе, вне зависимости от используемых кофейных зерен

Gusto Perfetto — это технология, которая самостоятельно отслеживает и запоминает используемые вами кофейные зерна. Если она определит, что вы добавили новый тип зерен, то их количество в варочной камере будет автоматически отрегулировано, чтобы вы всегда наслаждались только самым вкусным кофе.