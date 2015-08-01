HD8653/01
Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен
Вы можете перемолоть новую порцию зерен для каждой чашки, полностью раскрывая их вкус, благодаря керамическим жерновам, которые не перегревают зерна. При помощи ручного капучинатора вы без труда сможете приготовить деликатную молочную пену для вашего кофе.Узнать обо всех преимуществах
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Приготовьте одну или сразу две порции превосходного эспрессо, сваренного из свежемолотых кофейных зерен, просто нажав на кнопку и подождав несколько секунд.
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Выберите одну из пяти степеней помола на ваш вкус — от самого тонкого для приготовления насыщенного крепкого эспрессо до самого грубого для более легкого вкуса.
Благодаря функции запоминания вы можете запрограммировать и сохранить нужный объем, чтобы всегда готовить любимый кофе так, как вам нравится. Одним нажатием кнопки вы сможете сварить великолепный напиток любого объема.
Классический капучинатор, который бариста называют "панарелло", используется для приготовления с помощью пара деликатной молочной пены для вашего капучино. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусные молочные напитки традиционным способом!
Интуитивно понятный и простой пользовательский интерфейс с большими кнопками позволяет с легкостью управлять кофемашиной, в полной мере используя ее возможности.
Кофемашину невероятно удобно использовать независимо от размера кухни: она занимает мало места, а доступ к резервуару для воды и контейнеру для отходов осуществляется с фронтальной панели. Разработано для вашего наслаждения любимым кофе.
Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо очищать раз в неделю. Доступ к варочной группе осуществляется с боковой панели. Вы сможете без труда извлечь ее одним движением и промыть струей воды из-под крана.
Кофемашина выполняет автоматическую очистку водой контуров подачи кофе перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет свежим и ароматным. Кроме этого, регулярная очистка от накипи продлевает срок службы вашей кофемашины. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости проведения очистки от накипи, но и поможет выполнить ее с помощью понятных сообщений на экране.
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