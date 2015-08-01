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  • Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен
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    2000 Series Автоматическая кофемашина

    HD8653/41

    Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен

    Вы можете перемолоть новую порцию зерен для каждой чашки, полностью раскрывая их вкус, благодаря керамическим жерновам, которые не перегревают зерна. При помощи ручного капучинатора вы без труда сможете приготовить деликатную молочную пену для вашего кофе.

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    2000 Series Автоматическая кофемашина

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    Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен

    Совершенный вкус благодаря керамической кофемолке Saeco

    • Приготовление 2 видов кофе
    • Классический капучинатор
    • Хром
    • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
    Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен простым нажатием кнопки

    Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен простым нажатием кнопки

    Приготовьте одну или сразу две порции превосходного эспрессо, сваренного из свежемолотых кофейных зерен, просто нажав на кнопку и подождав несколько секунд.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

    Регулируемые настройки помола для идеального вкуса кофе

    Регулируемые настройки помола для идеального вкуса кофе

    Выберите одну из пяти степеней помола на ваш вкус — от самого тонкого для приготовления насыщенного крепкого эспрессо до самого грубого для более легкого вкуса.

    Сохраните персональные настройки объема напитка с помощью функции запоминания

    Сохраните персональные настройки объема напитка с помощью функции запоминания

    Благодаря функции запоминания вы можете запрограммировать и сохранить нужный объем, чтобы всегда готовить любимый кофе так, как вам нравится. Одним нажатием кнопки вы сможете сварить великолепный напиток любого объема.

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор, который бариста называют "панарелло", используется для приготовления с помощью пара деликатной молочной пены для вашего капучино. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусные молочные напитки традиционным способом!

    Удобный и понятный интерфейс для простого управления кофемашиной

    Удобный и понятный интерфейс для простого управления кофемашиной

    Интуитивно понятный и простой пользовательский интерфейс с большими кнопками позволяет с легкостью управлять кофемашиной, в полной мере используя ее возможности.

    Подходит для кухни любого размера благодаря компактности и доступу к резервуарам с фронтальной панели

    Подходит для кухни любого размера благодаря компактности и доступу к резервуарам с фронтальной панели

    Кофемашину невероятно удобно использовать независимо от размера кухни: она занимает мало места, а доступ к резервуару для воды и контейнеру для отходов осуществляется с фронтальной панели. Разработано для вашего наслаждения любимым кофе.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо очищать раз в неделю. Доступ к варочной группе осуществляется с боковой панели. Вы сможете без труда извлечь ее одним движением и промыть струей воды из-под крана.

    Функция автоматической очистки от загрязнений и накипи

    Функция автоматической очистки от загрязнений и накипи

    Кофемашина выполняет автоматическую очистку водой контуров подачи кофе перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет свежим и ароматным. Кроме этого, регулярная очистка от накипи продлевает срок службы вашей кофемашины. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости проведения очистки от накипи, но и поможет выполнить ее с помощью понятных сообщений на экране.

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Румыния

    • Технические характеристики

      Емкость контейнера для кофейных зерен
      180  g
      Длина шнура
      0,8  m
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Время приготовления одной порции напитка
      От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  s
      Емкость контейнера для отходов
      8  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1  l
      Макс. высота чашки
      95  mm
      Бойлеры
      1
      Давление помпы
      15  bar

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      7  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      420 x 325 x 295  mm

    • Общие характеристики

      Одновременное приготовление чашек кофе
      2
      Подходит для
      Цельные кофейные зерна
      Простая очистка и обслуживание
      • Автоматический цикл удаления накипи
      • Цикл автоматического ополаскивания
      • Дополнительно: фильтр для воды Brita
      • Съемная варочная группа
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      Регулировка объема кофе
      Настройки помола
      5
      Удобное и простое использование
      • Съемный поддон для капель
      • Съемный резервуар для воды
      Запрограммированные напитки
      2
      Особые функции
      • Кофемолка с керамическими жерновами
      • Опция кипятка
      • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
      • Предварительное заваривание
      • Опция пара
      Кофейные напитки
      Эспрессо

    • Обработка

      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Материал поддона для капель
      Нержавеющая сталь
      Материал резервуара для воды
      Пластик
      Материал насадки панарелло
      Нержавеющая сталь

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1400  W

    Badge-D2C

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