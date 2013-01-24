Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Ключевые слова для поиска
Молочный кувшин
Этот молочный кувшин поможет сохранить свежесть молока. Кувшин также можно удобно хранить в холодильнике. Совместимо с моделью Xelsis 2017 года выпуска Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Молочный кувшин
Этот молочный кувшин поможет сохранить свежесть молока. Кувшин также можно удобно хранить в холодильнике. Совместимо с моделью Xelsis 2017 года выпуска Узнать обо всех преимуществах
Молочный кувшин
Этот молочный кувшин поможет сохранить свежесть молока. Кувшин также можно удобно хранить в холодильнике. Совместимо с моделью Xelsis 2017 года выпуска Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Молочный кувшин
Этот молочный кувшин поможет сохранить свежесть молока. Кувшин также можно удобно хранить в холодильнике. Совместимо с моделью Xelsis 2017 года выпуска Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
SM7684/00
SM7580/00
SM7683/00
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Подходит для: