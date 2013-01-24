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Молочный кувшин

CP0586
Общая оценка / 5
  • Молочный кувшин Молочный кувшин Молочный кувшин
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    Молочный кувшин

    CP0586
    Общая оценка / 5

    Молочный кувшин

    Этот молочный кувшин поможет сохранить свежесть молока. Кувшин также можно удобно хранить в холодильнике. Совместимо с моделью Xelsis 2017 года выпуска Узнать обо всех преимуществах

    Молочный кувшин

    Молочный кувшин

    Этот молочный кувшин поможет сохранить свежесть молока. Кувшин также можно удобно хранить в холодильнике. Совместимо с моделью Xelsis 2017 года выпуска Узнать обо всех преимуществах

    Молочный кувшин

    Этот молочный кувшин поможет сохранить свежесть молока. Кувшин также можно удобно хранить в холодильнике. Совместимо с моделью Xelsis 2017 года выпуска Узнать обо всех преимуществах

    Молочный кувшин

    Молочный кувшин

    Этот молочный кувшин поможет сохранить свежесть молока. Кувшин также можно удобно хранить в холодильнике. Совместимо с моделью Xelsis 2017 года выпуска Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Молочный кувшин

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Xelsis
      • Быстрая очистка после использования
      • Тщательная очистка еженедельно
      • Нельзя мыть в посудомоечной машине

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

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        Технические характеристики

        • Подходит для:

          XELSIS 2017 года выпуска
          Новые Xelsis 2017 года выпуска
          • SM7580/00
          • SM7581/00
          • SM7680/00
          • SM7682/00
          • SM7683/00
          • SM7684/00

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