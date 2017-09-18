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  • Самая технологичная кофемашина Saeco Самая технологичная кофемашина Saeco Самая технологичная кофемашина Saeco

    Saeco Xelsis Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

    SM7580/00

    Самая технологичная кофемашина Saeco

    До 12 известных на весь мир рецептов кофе — от популярных эспрессо и капучино до более оригинальных разновидностей кофе, таких как американо. Просто коснитесь сенсорного значка для выбора напитка и по желанию настройте параметры его приготовления с помощью интуитивно понятного инструмента CoffeeEqualizer™

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    Saeco Xelsis Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

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    Самая технологичная кофемашина Saeco

    • 12 видов кофе
    • Система Latteduo
    • PianoBlack
    • Регулируемая кофемолка, 12 степеней помола
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Символ CSA: Saeco извлекает наилучший вкус кофейных зерен до последней капли

    Символ CSA: Saeco извлекает наилучший вкус кофейных зерен до последней капли

    Технологии Saeco позволят извлечь весь аромат ваших любимых кофейных зерен для приготовления кофе с интенсивным ароматом и вкусом (под метод обжарки, с шоколадными, ореховыми, фруктовыми, цветочными или пряными нотами)

    Быстрое приготовление с высокоэффективным бойлером для воды

    Быстрое приготовление с высокоэффективным бойлером для воды

    Для идеального кофе нужна идеальная температура. Наш высокоэффективный термоблок изготовлен из легкого алюминия с корпусом из нержавеющей стали, благодаря чему быстро нагревается до оптимальной температуры

    Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

    Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

    Наше решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды. Регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

    HygieSteam: автоматическая очистка удаляет 99,99 % остатков молока

    HygieSteam: автоматическая очистка удаляет 99,99 % остатков молока

    Наша инновационная система автоматической очистки HygieSteam удаляет 99,99 % остатков молока одним касанием кнопки

    LatteDuo: готовьте двойную порцию любого из рецептов

    LatteDuo: готовьте двойную порцию любого из рецептов

    Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и латте маккиато, одним касанием кнопки. Больше не нужно дважды жать кнопку на кофемашине.

    LattePerfetto для густой и пышной молочной пены с идеальной текстурой

    LattePerfetto для густой и пышной молочной пены с идеальной текстурой

    Технология LattePerfettу уменьшает размер пор в молочной пене для еще более густой пены с идеальной текстурой. Превосходная геометрия системы взбивания обеспечивает идеальную температуру и лучшее соотношение пены и молока.

    Съемная варочная группа гарантирует гигиеничную работу устройства

    Съемная варочная группа гарантирует гигиеничную работу устройства

    Съемная варочная группа позволит вам быть уверенными в гигиеничной работе устройства. Более того, варочная группа Saeco поддерживает автоматическую очистку с помощью специальных саше для очистки.

    12 самых известных рецептов кофе в мире касанием кнопки

    12 самых известных рецептов кофе в мире касанием кнопки

    Откройте для себя мир кофе — от популярных эспрессо и капучино до более оригинальных разновидностей, таких как американо и эспрессо макиато.

    6 профилей: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

    6 профилей: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

    На удобном дисплее имеется 6 пользовательских профилей для сохранения любимых настроек приготовления.

    Наш самый большой герметичный контейнер, где они остаются свежими

    Наш самый большой контейнер для зерен вмещает до 450 г кофейных зерен и изготовлен с системой герметичности AromaSeal, чтобы зерна оставались свежими надолго.

    Современный экран и сенсорные значки для быстрого доступа к рецептам

    Одним касанием запускайте приготовление любого из 7 основных видов кофе, а также используйте пользовательские профили. Готовьте кофе согласно своим предпочтениям, регулируя объем, температуру, ароматику, крепость и другие настройки.

    • Персональная настройка

      Настройки уровня крепости
      5
      Степени помола
      12
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Да
      Профили пользователя
      6
      Настройки температуры
      3

    • Другие возможности

      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да
      Резервуар для воды с LED-подсветкой
      Да
      Функция подогрева молока
      Да

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Мерная ложка
      • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
      • Щеточка для чистки
      • Смазка для варочной группы
      • Контейнер для молока
      • Фильтр AquaClean

    • Технические характеристики

      Страна изготовления
      Италия
      Емкость кувшина для молока
      0,6  l
      Емкость контейнера для отходов
      14  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,7  l
      Емкость отсека для зерен
      450  g
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с передней панели
      Совместимость с фильтром
      AquaClean
      Емкость поддона для капель
      500  ml

    • Дизайн

      Цвет
      Piano Black

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      283x489x393  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      Технология Latte Perfetto
      Регулируемый по высоте носик
      75–148  mm
      Простая очистка и обслуживание
      • Совместимость с фильтром AquaClean
      • Автоматическая очистка кувшина
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка уровня крепости кофе
      • Регулировка объема кофе
      • Регулировка температуры
      • Пользовательские профили
      • Регулируемый вкус кофе
      Настройки помола
      12
      Количество пользовательских профилей
      6
      Тип бойлера
      Бойлер из нержавеющей стали
      Особые функции
      Приготовление молотого кофе
      Тип кувшина
      Контейнер для молока
      Тип дисплея
      ЖК

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      ABS-пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Маркировка энергоэффективности
      Класс B*
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5  W

    Badge-D2C

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    • Класс энергоэффективности: B; согласно Swiss Energy Label и стандарту измерения EN 60661.

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