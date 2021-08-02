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    Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    SM6585/00

    Ваш личный бариста

    Легко готовьте ароматный кофе, например капучино и латте макиато, с помощью шаблонов в меню CoffeeMaestro, а также оцените мягкую молочную пену из нашего дополнительного капучинатора — он позволяет одновременно готовить сразу две порции кофе с молоком.

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    Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    Ваш личный бариста

    Персональная настройка кофе с шаблонами

    • 16 видов кофе
    • 6 пользовательских профилей
    • Металлическая передняя панель
    • Цветной TFT-дисплей
    Наслаждайтесь 16 видами восхитительных напитков, приготовленных на ваш вкус

    Наслаждайтесь 16 видами восхитительных напитков, приготовленных на ваш вкус

    Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например итальянским эспрессо макиато.

    3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro

    3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro

    Выберите из доступных вариантов вкуса с помощью вкусовых профилей (Delicato, Intenso, Forte) для выбранного вида кофе. Комемашина автоматически настроит параметры варочной группы — силу, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.

    Система HygieSteam удаляет ≤99,9% микроорганизмов с деталей емкости*

    Система HygieSteam удаляет ≤99,9% микроорганизмов с деталей емкости*

    Наша инновационная автоматическая система очистки HygieSteam удаляет 99,9% микроорганизмов с деталей емкости для молока*.

    Не менее 20 000 чашек кофе с нашей наиболее прочной керамической кофемолкой

    Не менее 20 000 чашек кофе с нашей наиболее прочной керамической кофемолкой

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе, а пользовательская настройка включает 12 параметров.

    Фильтр AquaClean: продлите срок службы кофемашины и улучшите вкус кофе*

    Фильтр AquaClean: продлите срок службы кофемашины и улучшите вкус кофе*

    Наше решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды. Регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек** кофе без очистки кофемашины от накипи.

    LatteDuo: двойные порции любого кофейного напитка одним касанием кнопки

    LatteDuo: двойные порции любого кофейного напитка одним касанием кнопки

    Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и латте маккиато, одним касанием кнопки.

    Настройте до 5 параметров приготовления кофе с помощью CoffeeEqualizer™

    Настройте до 5 параметров приготовления кофе с помощью CoffeeEqualizer™

    CoffeeEqualizer™ — настройка параметров приготовления под свой вкус без ограничений и с интерактивными рекомендациями. Создайте свой идеальный кофе, настроив крепость напитка, соотношение объема кофе и молока, температуру и густоту пены, а также при желании добавив дополнительную порцию эспрессо с помощью функции ExtraShot.

    Оптимальный баланс температуры и аромата с Aroma Extract

    Оптимальный баланс температуры и аромата с Aroma Extract

    Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

    Функция ExtraShot для повышенной интенсивности вашего кофе

    Функция ExtraShot для повышенной интенсивности вашего кофе

    Повысьте интенсивность вашего напитка с помощью функции ExtraShot, доступной в CoffeeEqualizerTM, или через профиль Forte в меню CoffeeMaestro. Два способа добиться насыщенного вкуса без горечи

    Настраивайте до 6 профилей и сохраняйте избранные настройки

    Настраивайте до 6 профилей и сохраняйте избранные настройки

    На удобном дисплее имеется 6 пользовательских профилей для сохранения любимых настроек приготовления.

    LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

    LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

    Технология LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

    Большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими

    Большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими

    Этот большой контейнер для зерен вмещает до 300 г кофейных зерен и изготовлен с системой герметичности AromaSeal, чтобы зерна оставались свежими надолго.

    • Общие характеристики

      Тип кофе
      Свежеобжаренный кофе
      Вовлеченность пользователя
      Касание кнопки
      Тип продукта
      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
      Виды кофе
      Эспрессо, кофе, американо, капучино, латте макиато, латте, кафе крема, ристретто, лунго, эспрессо макиато, итальянский капучино, Café au lait, молочная пена, теплое молоко, флэт уайт, кофе с собой, горячая вода
      Предустановленные рецепты напитков
      16
      Количество порций
      2
      Давление
      15 бар
      Встроенная кофемолка
      Да
      Настройки помола
      12
      Емкость контейнера для зерен
      300 г
      Взбивание молока
      Да
      Решение для напитков с молоком
      Внешний кувшин
      Контейнер для молока
      0,6 л
      Емкость резервуара для воды
      1,8 л
      Профили
      6
      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Технология
      LatteDuo
      Интерфейс
      Интуитивный сенсорный экран
      Гарантия
      2 года
      Подключения
      Нет
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    • Технические характеристики

      Класс энергоэффективности
      Класс B
      Мощность
      1500 Вт
      Напряжение
      230 В
      Частота
      50 Гц
      Кол-во в упаковке
      1

    • Функция безопасности

      Таймер автоматического отключения
      Да
      Сертификация безопасности
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      448 мм
      Ширина изделия
      262 мм
      Высота изделия
      383 мм
      Вес продукта
      8,5-9 кг
      Длина упаковки
      491 мм
      Ширина упаковки
      295 мм
      Высота упаковки
      506,5 мм
      Вес в упаковке
      11,3 кг

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Молочный кувшин
      Аксессуары в комплекте 2
      Трубка подачи молока
      Аксессуары в комплекте 3
      Полоска для проверки жесткости воды
      Аксессуары в комплекте 4
      Ложка для кофе, фильтр AquaClean
      Аксессуары в комплекте 5
      Ложка для кофе, фильтр AquaClean
      Связанные аксессуары 2
      Таблетки для удаления масляного налета
      Связанные аксессуары 3
      Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
      Связанные аксессуары 4
      Щеточка для чистки

    • Срок службы

      Инструкция по эксплуатации
      > 75 % переработанной бумаги

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Румыния

    • Энергоэффективность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,3 Вт
      Энергопотребление в выключенном состоянии
      n/a
      Энергопотребление в режиме ожидания (подключено к сети)
      n/a
      Время до автоматического перехода в режим ожидания
      30 мин
      Стандарт измерения
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
    • Зарегистрируйте купленный продукт в My Philips (https://www.philips.ru/c-w/product-registration/coffee/register-product) для доступа к акциям «Премиальное обслуживание» и «Расширенная гарантия». Узнать подробнее об указанных Акциях (ссылка на документ или https://www.philips.ru/c-e/benefity.html)

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