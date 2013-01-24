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Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например итальянским эспрессо макиато.
Выберите из доступных вариантов вкуса с помощью вкусовых профилей (Delicato, Intenso, Forte) для выбранного вида кофе. Комемашина автоматически настроит параметры варочной группы — силу, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.
Наша инновационная система автоматической очистки HygieSteam удаляет 99,99 % микроорганизмов* одним касанием кнопки
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе, а пользовательская настройка включает 12 параметров.
Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды. Регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек** кофе без очистки кофемашины от накипи.
Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и латте маккиато, одним касанием кнопки.
Оцените интерактивное руководство для полной персонализации с нашим инструментом Coffee Equalizer™. Создайте идеальный кофе, настраивая силу, объем кофе и молока, температуру, густоту пены и функцию ExtraShot.
Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.
Повысьте интенсивность кофе с функцией DoubleShot, доступной в Coffee Equalizer или при выборе вкусового профиля Forte в меню CoffeeMaestro. Отличный способ добиться насыщенного вкуса без горечи.
На удобном дисплее имеется 6 профилей для сохранения любимых настроек приготовления.
Технология LattePerfetto для густой и пышной молочной пены
Этот большой контейнер для зерен вмещает до 300 г кофейных зерен и изготовлен с системой герметичности AromaSeal, чтобы зерна оставались свежими надолго.
Аксессуары
Страна изготовления
Отделка
Общие характеристики
Вес и габариты
Персональные настройки
Технические характеристики
Разнообразные функции
Другие возможности
Обслуживание
Забота об окружающей среде
HD5061/01
CA6705/60
CA6700/10
CP0592/01
CP0588/01
CP0597/01
CP0586/01