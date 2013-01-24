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Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM6585/00
Saeco
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    Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    SM6585/00
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      Ваш личный бариста

      Персональная настройка кофе с шаблонами

      • 16 видов кофе
      • 6 пользовательских профилей
      • Металлическая передняя панель
      • Цветной TFT-дисплей
      16 самых известных рецептов кофе одним касанием кнопки

      16 самых известных рецептов кофе одним касанием кнопки

      Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например итальянским эспрессо макиато.

      3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro

      3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro

      Выберите из доступных вариантов вкуса с помощью вкусовых профилей (Delicato, Intenso, Forte) для выбранного вида кофе. Комемашина автоматически настроит параметры варочной группы — силу, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.

      HygieSteam: автоматически устраняет 99,99 % микроорганизмов*

      HygieSteam: автоматически устраняет 99,99 % микроорганизмов*

      Наша инновационная система автоматической очистки HygieSteam удаляет 99,99 % микроорганизмов* одним касанием кнопки

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе, а пользовательская настройка включает 12 параметров.

      До 5000 чашек** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды. Регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек** кофе без очистки кофемашины от накипи.

      LatteDuo: готовьте и наслаждайтесь двойными порциями любого кофе

      LatteDuo: готовьте и наслаждайтесь двойными порциями любого кофе

      Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и латте маккиато, одним касанием кнопки.

      Настраивайте свойства кофе с помощью Coffee Equalizer™

      Настраивайте свойства кофе с помощью Coffee Equalizer™

      Оцените интерактивное руководство для полной персонализации с нашим инструментом Coffee Equalizer™. Создайте идеальный кофе, настраивая силу, объем кофе и молока, температуру, густоту пены и функцию ExtraShot.

      Оптимальный баланс температуры и аромата с Aroma Extract

      Оптимальный баланс температуры и аромата с Aroma Extract

      Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

      Функция DoubleShot для двойной интенсивности вашего кофе

      Функция DoubleShot для двойной интенсивности вашего кофе

      Повысьте интенсивность кофе с функцией DoubleShot, доступной в Coffee Equalizer или при выборе вкусового профиля Forte в меню CoffeeMaestro. Отличный способ добиться насыщенного вкуса без горечи.

      6 профилей: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

      6 профилей: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

      На удобном дисплее имеется 6 профилей для сохранения любимых настроек приготовления.

      LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

      LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

      Технология LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

      Большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими

      Большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими

      Этот большой контейнер для зерен вмещает до 300 г кофейных зерен и изготовлен с системой герметичности AromaSeal, чтобы зерна оставались свежими надолго.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Мерная ложка
        • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
        • Тюбик со смазкой
        • Контейнер для молока
        • Трубка подачи молока
        • Фильтр для воды AquaClean

      • Страна изготовления

        Разработано:
        Италия
        Сделано в
        Румыния

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Пластик

      • Общие характеристики

        Молочное решение
        Технология Latte Perfetto
        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        • Поддон для капель и решетка
        • Контейнер для молока и крышка
        • Контейнер HygieSteam и держатель
        • Контейнер для кофейной гущи
        • Мерная ложка
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Уровень крепости
        • Объем кофе
        • Объем молока
        • Объем воды
        • Температура кофе
        • Количество пены
        • Extra Shot

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        262 x 383 x 448  миллиметра
        Вес изделия
        8,5–9  кг

      • Персональные настройки

        Настройки уровня крепости
        5
        Степени помола
        12
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Пользовательский интерфейс
        Сенсорный дисплей со значками
        Профили пользователя
        6 + гостевой
        Настройки температуры
        3
        Объем кофе и молока
        Регулируемый

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина для молока
        0,6  л
        Емкость контейнера для отходов
        12  порций
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  л
        Тип бойлера
        Бойлер из нержавеющей стали
        Тип кувшина
        Контейнер для молока с пластиковой крышкой
        Емкость для зерен
        300  г
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с передней панели
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Емкость поддона для капель
        500  мл
        Частота
        50  Гц
        Высота чашки (макс.)
        150  миллиметра
        напряжение
        230  В
        Цвет
        Металлическая передняя панель
        Длина шнура
        120  см
        Давление помпы
        15  бар

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Кофе
        • Американо
        • Капучино
        • Латте макиато
        • Латте
        • Кофе Crema
        • Ристретто
        • Эспрессо лунго
        • Эспрессо макиато
        • Итальянский капучино
        • Café au Lait
        • Флэт уайт
        • Дорожная кружка
        • Молочная пена
        • Теплое молоко
        • Горячая вода
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Да

      • Другие возможности

        Съемная варочная группа
        Да
        Герметичная конструкция
        Да
        Носик с подсветкой
        Да
        Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Экорежим
        Да
        Маркировка энергоэффективности
        Класс B
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5  Вт
        Потребляемая мощность при заваривании
        1500  Вт
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        > 95 %

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            • 99,9999 % микроорганизмов согласно испытаниям в лабораторных условиях.
            • * На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.