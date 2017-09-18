Самая технологичная кофемашина Saeco

До 15 известных на весь мир рецептов кофе — от популярных эспрессо и капучино до более оригинальных разновидностей кофе, таких как американо. Просто проведите пальцем по сенсорному экрану для выбора напитка и по желанию настройте параметры его приготовления с помощью интуитивно понятного инструмента CoffeeEqualizer™