SM6582/30
Ваш личный бариста
Легко готовьте ароматный кофе, например капучино и латте макиато, с помощью шаблонов в меню CoffeeMaestro, а также оцените мягкую молочную пену из нашего дополнительного капучинатора — он позволяет одновременно готовить сразу две порции кофе с молоком.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например итальянским эспрессо макиато.
Выберите из доступных вариантов вкуса с помощью вкусовых профилей (Delicato, Intenso, Forte) для выбранного вида кофе. Комемашина автоматически настроит параметры варочной группы — силу, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.
Наша инновационная автоматическая система очистки HygieSteam удаляет 99,9% микроорганизмов с деталей емкости для молока*.
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе, а пользовательская настройка включает 12 параметров.
Наше решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды. Регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек** кофе без очистки кофемашины от накипи.
Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и латте маккиато, одним касанием кнопки.
CoffeeEqualizer™ — настройка параметров приготовления под свой вкус без ограничений и с интерактивными рекомендациями. Создайте свой идеальный кофе, настроив крепость напитка, соотношение объема кофе и молока, температуру и густоту пены, а также при желании добавив дополнительную порцию эспрессо с помощью функции ExtraShot.
Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.
Повысьте интенсивность вашего напитка с помощью функции ExtraShot, доступной в CoffeeEqualizerTM, или через профиль Forte в меню CoffeeMaestro. Два способа добиться насыщенного вкуса без горечи
На удобном дисплее имеется 6 пользовательских профилей для сохранения любимых настроек приготовления.
Технология LattePerfetto для густой и пышной молочной пены
Этот большой контейнер для зерен вмещает до 300 г кофейных зерен и изготовлен с системой герметичности AromaSeal, чтобы зерна оставались свежими надолго.
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и габариты
Совместимость
Срок службы
Страна происхождения
Энергоэффективность
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