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    Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    SM6480/00

    Ваш личный бариста

    Легко готовьте ароматный кофе, например капучино и латте макиато, с помощью шаблонов в меню CoffeeMaestro, а также оцените мягкую молочную пену из нашего дополнительного капучинатора — он позволяет одновременно готовить сразу две порции кофе с молоком.

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    Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    Ваш личный бариста

    Персональная настройка кофе с шаблонами

    • 14 видов кофе
    • 4 пользовательских профиля
    • Глянцевый черный
    • Черно-белый дисплей
    Наслаждайтесь 14 видами восхитительных напитков, приготовленных на ваш вкус

    Наслаждайтесь 14 видами восхитительных напитков, приготовленных на ваш вкус

    Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например итальянским эспрессо макиато.

    3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro

    3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro

    Выберите из доступных вариантов вкуса с помощью вкусовых профилей (Delicato, Intenso, Forte) для выбранного вида кофе. Комемашина автоматически настроит параметры варочной группы — силу, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.

    Система HygieSteam удаляет ≤99,9% микроорганизмов с деталей емкости*

    Система HygieSteam удаляет ≤99,9% микроорганизмов с деталей емкости*

    Наша инновационная автоматическая система очистки HygieSteam удаляет 99,9% микроорганизмов с деталей емкости для молока*.

    Не менее 20 000 чашек кофе с нашей наиболее прочной керамической кофемолкой

    Не менее 20 000 чашек кофе с нашей наиболее прочной керамической кофемолкой

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе, а пользовательская настройка включает 12 параметров.

    Фильтр AquaClean: продлите срок службы кофемашины и улучшите вкус кофе*

    Фильтр AquaClean: продлите срок службы кофемашины и улучшите вкус кофе*

    Наше решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды. Регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек** кофе без очистки кофемашины от накипи.

    LatteDuo: двойные порции любого кофейного напитка одним касанием кнопки

    LatteDuo: двойные порции любого кофейного напитка одним касанием кнопки

    Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и латте маккиато, одним касанием кнопки.

    Настройте до 5 параметров приготовления кофе с помощью CoffeeEqualizer™

    Настройте до 5 параметров приготовления кофе с помощью CoffeeEqualizer™

    CoffeeEqualizer™ — настройка параметров приготовления под свой вкус без ограничений и с интерактивными рекомендациями. Создайте свой идеальный кофе, настроив крепость напитка, соотношение объема кофе и молока, температуру и густоту пены, а также при желании добавив дополнительную порцию эспрессо с помощью функции ExtraShot.

    Оптимальный баланс температуры и аромата с Aroma Extract

    Оптимальный баланс температуры и аромата с Aroma Extract

    Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

    Функция ExtraShot для повышенной интенсивности вашего кофе

    Функция ExtraShot для повышенной интенсивности вашего кофе

    Повысьте интенсивность вашего напитка с помощью функции ExtraShot, доступной в CoffeeEqualizerTM, или через профиль Forte в меню CoffeeMaestro. Два способа добиться насыщенного вкуса без горечи

    Настраивайте до 4 профилей и сохраняйте избранные настройки

    Настраивайте до 4 профилей и сохраняйте избранные настройки

    На удобном дисплее имеется 4 пользовательских профиля для сохранения любимых настроек приготовления.

    LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

    LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

    Технология LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

    Большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими

    Большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими

    Этот большой контейнер для зерен вмещает до 300 г кофейных зерен и изготовлен с системой герметичности AromaSeal, чтобы зерна оставались свежими надолго.

    • Страна изготовления

      Разработано:
      Италия
      Сделано:
      Румыния

    • Персональная настройка

      Настройки уровня крепости
      5
      Степени помола
      12
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Да
      Пользовательский интерфейс
      Сенсорный дисплей со значками
      Профили пользователя
      4 + гостевой
      Настройки температуры
      3

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Кофе
      • Американо
      • Капучино
      • Латте макиато
      • Кофе латте
      • Кофе Crema
      • Ристретто
      • Эспрессо лунго
      • Эспрессо макиато
      • Итальянский капучино
      • Кофе с молоком
      • Молочная пена
      • Теплое молоко
      • Горячая вода
      Приготовление молотого кофе
      Да
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Да

    • Энергоэффективность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,3 Вт
      Энергопотребление в выключенном состоянии
      n/a
      Энергопотребление в режиме ожидания (подключено к сети)
      n/a
      Время до автоматического перехода в режим ожидания
      30 мин
      Стандарт измерения
      EN 50564:2011

    • Другие возможности

      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Герметичная конструкция
      Да
      Носик с подсветкой
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Мерная ложка
      • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
      • Тюбик со смазкой
      • Контейнер для молока
      • Трубка подачи молока
      • Фильтр AquaClean

    • Технические характеристики

      Цвет
      Черный
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      120  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      0,6  l
      Тип бойлера
      Бойлер из нержавеющей стали
      Емкость контейнера для отходов
      12  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Тип кувшина
      Контейнер для молока с пластиковой крышкой
      Емкость отсека для зерен
      300  g
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с передней панели
      Макс. высота чашки
      150  mm
      Совместимость с фильтром
      AquaClean
      Емкость поддона для капель
      500  ml
      Давление помпы
      15  bar

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      8,5–9  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      262 x 448 x 383  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      Внешний кувшин для молока
      Можно мыть в посудомоечной машине
      • Поддон для капель и решетка
      • Контейнер для молока и крышка
      • Контейнер HygieSteam и держатель
      • Контейнер для кофейной гущи
      • Мерная ложка
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Уровень крепости
      • Объем кофе
      • Объем молока
      • Объем воды
      • Температура кофе
      • Количество пены
      • ExtraShot

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Экорежим
      Да
      Маркировка энергоэффективности
      Класс B
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5  W
      Потребляемая мощность при заваривании
      1500  W
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      > 95 %

    Badge-D2C

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    • * На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

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