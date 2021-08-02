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Saeco GranAroma

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM6480/00
Saeco
Общая оценка / 5
2 награды
Saeco
  • Ваш личный бариста Ваш личный бариста Ваш личный бариста
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    Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    SM6480/00
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Ваш личный бариста

    Легко готовьте ароматный кофе, например капучино и латте макиато, с помощью шаблонов в меню CoffeeMaestro, а также оцените мягкую молочную пену из нашего дополнительного капучинатора — он позволяет одновременно готовить сразу две порции кофе с молоком. Узнать обо всех преимуществах

    Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    Ваш личный бариста

    Легко готовьте ароматный кофе, например капучино и латте макиато, с помощью шаблонов в меню CoffeeMaestro, а также оцените мягкую молочную пену из нашего дополнительного капучинатора — он позволяет одновременно готовить сразу две порции кофе с молоком. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш личный бариста

    Легко готовьте ароматный кофе, например капучино и латте макиато, с помощью шаблонов в меню CoffeeMaestro, а также оцените мягкую молочную пену из нашего дополнительного капучинатора — он позволяет одновременно готовить сразу две порции кофе с молоком. Узнать обо всех преимуществах

    Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    Ваш личный бариста

    Легко готовьте ароматный кофе, например капучино и латте макиато, с помощью шаблонов в меню CoffeeMaestro, а также оцените мягкую молочную пену из нашего дополнительного капучинатора — он позволяет одновременно готовить сразу две порции кофе с молоком. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваш личный бариста

      Персональная настройка кофе с шаблонами

      • 14 видов кофе
      • 4 пользовательских профиля
      • Глянцевый черный
      • Черно-белый дисплей
      Наслаждайтесь 14 видами восхитительных напитков, приготовленных на ваш вкус

      Наслаждайтесь 14 видами восхитительных напитков, приготовленных на ваш вкус

      Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например итальянским эспрессо макиато.

      3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro

      3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro

      Выберите из доступных вариантов вкуса с помощью вкусовых профилей (Delicato, Intenso, Forte) для выбранного вида кофе. Комемашина автоматически настроит параметры варочной группы — силу, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.

      Система HygieSteam удаляет ≤99,9% микроорганизмов с деталей емкости*

      Система HygieSteam удаляет ≤99,9% микроорганизмов с деталей емкости*

      Наша инновационная автоматическая система очистки HygieSteam удаляет 99,9% микроорганизмов с деталей емкости для молока*.

      Не менее 20 000 чашек кофе с нашей наиболее прочной керамической кофемолкой

      Не менее 20 000 чашек кофе с нашей наиболее прочной керамической кофемолкой

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе, а пользовательская настройка включает 12 параметров.

      Фильтр AquaClean: продлите срок службы кофемашины и улучшите вкус кофе*

      Фильтр AquaClean: продлите срок службы кофемашины и улучшите вкус кофе*

      Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды. Регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек** кофе без очистки кофемашины от накипи.

      LatteDuo: наслаждайтесь двойными порциями любого кофейного напитка одним касанием кнопки

      LatteDuo: наслаждайтесь двойными порциями любого кофейного напитка одним касанием кнопки

      Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и латте маккиато, одним касанием кнопки.

      Настройте до 5 параметров приготовления кофе с помощью CoffeeEqualizer™

      Настройте до 5 параметров приготовления кофе с помощью CoffeeEqualizer™

      CoffeeEqualizer™ — настройка параметров приготовления под свой вкус без ограничений и с интерактивными рекомендациями. Создайте свой идеальный кофе, настроив крепость напитка, соотношение объема кофе и молока, температуру и густоту пены, а также при желании добавив дополнительную порцию эспрессо с помощью функции ExtraShot.

      Оптимальный баланс температуры и аромата с Aroma Extract

      Оптимальный баланс температуры и аромата с Aroma Extract

      Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

      Функция ExtraShot для повышенной интенсивности вашего кофе

      Функция ExtraShot для повышенной интенсивности вашего кофе

      Повысьте интенсивность вашего напитка с помощью функции ExtraShot, доступной в CoffeeEqualizerTM, или через профиль Forte в меню CoffeeMaestro. Два способа добиться насыщенного вкуса без горечи

      Настраивайте до 4 профилей и сохраняйте избранные настройки

      Настраивайте до 4 профилей и сохраняйте избранные настройки

      На удобном дисплее имеется 4 профиля для сохранения любимых настроек приготовления.

      LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

      LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

      Технология LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

      Большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими

      Большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими

      Этот большой контейнер для зерен вмещает до 300 г кофейных зерен и изготовлен с системой герметичности AromaSeal, чтобы зерна оставались свежими надолго.

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        120  cm
        Молочное решение
        Внешний кувшин для молока
        Цвет
        Черный
        Напряжение
        230  V
        Сделано в
        Румыния
        Комплектация
        • Мерная ложка
        • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
        • Тюбик со смазкой
        • Контейнер для молока
        • Трубка подачи молока
        • Фильтр для воды AquaClean
        Разработано:
        Италия
        Частота
        50  Hz
        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        262 x 448 x 383  mm
        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
        • Поддон для капель и решетка
        • Контейнер для молока и крышка
        • Контейнер HygieSteam и держатель
        • Контейнер для кофейной гущи
        • Мерная ложка
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Уровень крепости
        • Объем кофе
        • Объем молока
        • Объем воды
        • Температура кофе
        • Количество пены
        • ExtraShot
        Емкость кувшина для молока
        0,6  L
        Тип бойлера
        Бойлер из нержавеющей стали
        Емкость контейнера для отходов
        12  servings
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  L
        Тип кувшина
        Контейнер для молока с пластиковой крышкой
        Емкость для зерен
        300  g
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с передней панели
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Высота чашки (макс.)
        150  mm
        Емкость поддона для капель
        500  ml
        Давление помпы
        15  bar

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и размеры

        Вес изделия
        8,5–9  kg

      • Индивидуальная настройка

        Настройки уровня крепости
        5
        Степени помола
        12
        Объем кофе и молока
        Регулируется
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Интерфейс пользователя
        Сенсорный дисплей со значками
        Профили пользователя
        4 + гостевой
        Настройки температуры
        3

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Кофе
        • Американо
        • Капучино
        • Латте макиато
        • Латте
        • Кофе Crema
        • Ристретто
        • Эспрессо лунго
        • Эспрессо макиато
        • Итальянский капучино
        • Café au Lait
        • Молочная пена
        • Теплое молоко
        • Горячая вода
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Да

      • Другие функции

        Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
        Да
        Съемная варочная группа
        Да
        Герметичная конструкция
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да
        Носик с подсветкой
        Да

      • Обработка

        Материал основного корпуса
        Пластик

      • Социальная ответственность

        Экорежим
        Да
        Маркировка энергоэффективности
        Класс B
        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt;0,5  W
        Потребляемая мощность при заваривании
        1500  W
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        > 95 %

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • 99,9999 % микроорганизмов согласно испытаниям в лабораторных условиях.
            • * На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
            • Зарегистрируйте купленный продукт в My Philips (https://www.philips.ru/c-w/product-registration/coffee/register-product) для доступа к акциям «Премиальное обслуживание» и «Расширенная гарантия». Узнать подробнее об указанных Акциях (https://www.philips.ru/c-e/benefity.html)

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