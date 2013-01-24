Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Улучшенное смешивание в вакууме
Смешивание в вакууме предотвращает окисление ингредиентов, в результате чего вы можете наслаждаться свежими и вкусными напитками, полными витаминов. Раскройте пользу питательных веществ: смешивание при высокой скорости благодаря технологии Problend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора 35 000 об./мин. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Улучшенное смешивание в вакууме
Смешивание в вакууме предотвращает окисление ингредиентов, в результате чего вы можете наслаждаться свежими и вкусными напитками, полными витаминов. Раскройте пользу питательных веществ: смешивание при высокой скорости благодаря технологии Problend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора 35 000 об./мин. Узнать обо всех преимуществах
Улучшенное смешивание в вакууме
Смешивание в вакууме предотвращает окисление ингредиентов, в результате чего вы можете наслаждаться свежими и вкусными напитками, полными витаминов. Раскройте пользу питательных веществ: смешивание при высокой скорости благодаря технологии Problend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора 35 000 об./мин. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Улучшенное смешивание в вакууме
Смешивание в вакууме предотвращает окисление ингредиентов, в результате чего вы можете наслаждаться свежими и вкусными напитками, полными витаминов. Раскройте пользу питательных веществ: смешивание при высокой скорости благодаря технологии Problend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора 35 000 об./мин. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь