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Крышка

CP6677
Общая оценка / 5
  • Улучшенное смешивание в вакууме Улучшенное смешивание в вакууме Улучшенное смешивание в вакууме
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    Крышка

    CP6677
    Общая оценка / 5

    Улучшенное смешивание в вакууме

    Смешивание в вакууме предотвращает окисление ингредиентов, в результате чего вы можете наслаждаться свежими и вкусными напитками, полными витаминов. Раскройте пользу питательных веществ: смешивание при высокой скорости благодаря технологии Problend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора 35 000 об./мин. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка

    Улучшенное смешивание в вакууме

    Смешивание в вакууме предотвращает окисление ингредиентов, в результате чего вы можете наслаждаться свежими и вкусными напитками, полными витаминов. Раскройте пользу питательных веществ: смешивание при высокой скорости благодаря технологии Problend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора 35 000 об./мин. Узнать обо всех преимуществах

    Улучшенное смешивание в вакууме

    Смешивание в вакууме предотвращает окисление ингредиентов, в результате чего вы можете наслаждаться свежими и вкусными напитками, полными витаминов. Раскройте пользу питательных веществ: смешивание при высокой скорости благодаря технологии Problend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора 35 000 об./мин. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка

    Улучшенное смешивание в вакууме

    Смешивание в вакууме предотвращает окисление ингредиентов, в результате чего вы можете наслаждаться свежими и вкусными напитками, полными витаминов. Раскройте пользу питательных веществ: смешивание при высокой скорости благодаря технологии Problend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора 35 000 об./мин. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Улучшенное смешивание в вакууме

      Ознакомьтесь с данными по совместимости

      • Черный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR3752
        • HR3756

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