HR3756/00
Сохраняет смузи свежими в течение дня*
Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Если вы отправляетесь в дорогу, воспользуйтесь блендером и захватите смузи с собой — он еще долго будет свежим и вкусным, будто бы вы только что его приготовили.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Выберите любую из 3 программ: вакуум-смузи, импульсная или дробление льда. Любые смузи в вашем распоряжении.
От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную управлять скоростью, выбирая наиболее подходящий режим.
Более тщательное смешивание фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 1400 Вт.
Мы разработали технологию ProBlend 6 3D, чтобы обеспечить самое тщательное смешивание всех ингредиентов вашего смузи, — благодаря ей из клеток фруктов, овощей и орехов будут извлечены все питательные вещества, и их легко усвоит организм.
Частота мотора до 35 000 оборотов в минуту для тщательного смешивания и невероятно полезных смузи
Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине — кроме ножевого блока, который легко споласкивать. Основание можно при необходимости протереть тряпкой.
Чтобы очистить лезвия, просто извлеките их из кувшина блендера и промойте. Лезвия нельзя мыть в посудомоечной машине: они могут затупиться.
Просто нажмите для выбора предустановки: вакуум, дробление льда и вакуум+смузи.
На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.
Вакуумная технология выкачивает кислород из кувшина перед смешиванием. В итоге смесь получается менее пенистой, в ней меньше пузырей и сок не так сильно отделяется от мякоти. Смузи также дольше останется свежим.
Все любят вкусные смузи! 2-литровый кувшин из тритана сополиэстера обладает рабочей вместимостью 1,8 л для приготовления смузи на большую семью.
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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