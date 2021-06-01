Сохраняет смузи свежими в течение дня*

Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Если вы отправляетесь в дорогу, воспользуйтесь блендером и захватите смузи с собой — он еще долго будет свежим и вкусным, будто бы вы только что его приготовили.