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    Высокоскоростной вакуумный блендер

    HR3756/00

    Сохраняет смузи свежими в течение дня*

    Наслаждайтесь полезными смузи в течение всего дня с нашим вакуумным блендером. Если вы отправляетесь в дорогу, воспользуйтесь блендером и захватите смузи с собой — он еще долго будет свежим и вкусным, будто бы вы только что его приготовили.

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    Высокоскоростной вакуумный блендер

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    Сохраняет смузи свежими в течение дня*

    Улучшенное смешивание в вакууме

    • Avance
    • Вакуумная технология
    • 1400 Вт
    • 35 000 об/мин
    Предустановка для приготовления смузи в вакууме

    Предустановка для приготовления смузи в вакууме

    Выберите любую из 3 программ: вакуум-смузи, импульсная или дробление льда. Любые смузи в вашем распоряжении.

    Режим управления скоростью вручную

    Режим управления скоростью вручную

    От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную управлять скоростью, выбирая наиболее подходящий режим.

    Мощный мотор 1400 Вт для превосходных коктейлей

    Мощный мотор 1400 Вт для превосходных коктейлей

    Более тщательное смешивание фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 1400 Вт.

    Усовершенствованная технология смешивания ProBlend 6 3D

    Усовершенствованная технология смешивания ProBlend 6 3D

    Мы разработали технологию ProBlend 6 3D, чтобы обеспечить самое тщательное смешивание всех ингредиентов вашего смузи, — благодаря ей из клеток фруктов, овощей и орехов будут извлечены все питательные вещества, и их легко усвоит организм.

    До 35 000 оборотов в минуту

    До 35 000 оборотов в минуту

    Частота мотора до 35 000 оборотов в минуту для тщательного смешивания и невероятно полезных смузи

    Кувшин блендера можно мыть в посудомоечной машине

    Кувшин блендера можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине — кроме ножевого блока, который легко споласкивать. Основание можно при необходимости протереть тряпкой.

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Чтобы очистить лезвия, просто извлеките их из кувшина блендера и промойте. Лезвия нельзя мыть в посудомоечной машине: они могут затупиться.

    Выбор предустановок одним нажатием

    Выбор предустановок одним нажатием

    Просто нажмите для выбора предустановки: вакуум, дробление льда и вакуум+смузи.

    2 года гарантии во всех странах

    2 года гарантии во всех странах

    На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

    Вакуумная технология

    Вакуумная технология выкачивает кислород из кувшина перед смешиванием. В итоге смесь получается менее пенистой, в ней меньше пузырей и сок не так сильно отделяется от мякоти. Смузи также дольше останется свежим.

    2 кувшина из тритана, которые практически невозможно разбить

    Все любят вкусные смузи! 2-литровый кувшин из тритана сополиэстера обладает рабочей вместимостью 1,8 л для приготовления смузи на большую семью.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китае

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Кувшин
      • Мерная чашка
      • Буклет с рецептами
      • Нож для колки льда
      • Дорожная бутылка

    • Технические характеристики

      Мощность
      1400  W
      Длина шнура
      1  m
      Емкость
      2,2  l
      Рабочая емкость кувшина
      1,8  l
      Блендер: макс. оборотов в минуту
      35 000  rpm

    • Дизайн

      Цвет
      Металлик

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Автоматическое отключение
      • Отделение для хранения шнура
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Нескользящие ножки
      • Переключатель питания
      • Импульсный
      • Различные режимы скорости
      • Съемная крышка
      Количество скоростей
      Изменяемые
      Предустановленные программы
      4
      Кнопка смешивания смузи в вакууме
      Да
      Основная характеристика
      ProBlend 6 3D

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      Тритан

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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    • *По сравнению с работой блендера Philips HR3752 без вакуумной функции смешивания; испытания проведены независимой лабораторией в ноябре/декабре 2017 года.

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