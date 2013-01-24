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Нож блендера

CP6685
Общая оценка / 5
  • На 50 % более тщательное смешивание На 50 % более тщательное смешивание На 50 % более тщательное смешивание
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    Нож блендера

    CP6685
    Общая оценка / 5

    На 50 % более тщательное смешивание

    Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах

    Нож блендера

    На 50 % более тщательное смешивание

    Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах

    На 50 % более тщательное смешивание

    Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах

    Нож блендера

    На 50 % более тщательное смешивание

    Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      На 50 % более тщательное смешивание

      Ознакомьтесь с данными по совместимости

      • Нержавеющая сталь

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR3651
        • HR3652
        • HR3653
        • HR3654
        • HR3655
        • HR3656
        • HR3657
        • HR3658
        • HR3659

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