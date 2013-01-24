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Измельчитель

CP9738
Общая оценка / 5
  • для замены имеющегося измельчителя XL для замены имеющегося измельчителя XL для замены имеющегося измельчителя XL
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    Измельчитель

    CP9738
    Общая оценка / 5

    для замены имеющегося измельчителя XL

    Измельчитель XL (1000 мл) оснащен 2 съемными лезвиями, которые позволяют использовать прибор для оптимальной обработки разного количества продуктов. С помощью прибора за считаные секунды можно измельчить большое количества мяса, зелени, сыра, лука, орехов и шоколада.

    Измельчитель

    для замены имеющегося измельчителя XL

    Измельчитель XL (1000 мл) оснащен 2 съемными лезвиями, которые позволяют использовать прибор для оптимальной обработки разного количества продуктов. С помощью прибора за считаные секунды можно измельчить большое количества мяса, зелени, сыра, лука, орехов и шоколада.

    для замены имеющегося измельчителя XL

    Измельчитель XL (1000 мл) оснащен 2 съемными лезвиями, которые позволяют использовать прибор для оптимальной обработки разного количества продуктов. С помощью прибора за считаные секунды можно измельчить большое количества мяса, зелени, сыра, лука, орехов и шоколада.

    Измельчитель

    для замены имеющегося измельчителя XL

    Измельчитель XL (1000 мл) оснащен 2 съемными лезвиями, которые позволяют использовать прибор для оптимальной обработки разного количества продуктов. С помощью прибора за считаные секунды можно измельчить большое количества мяса, зелени, сыра, лука, орехов и шоколада.

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      для замены имеющегося измельчителя XL

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR1640/0x
        • HR1641/0x
        • HR1642/0x
        • HR1643/0x
        • HR1644/0x
        • HR1646/0x
        • HR1647/0x
        • HR1670/9x
        • HR1671/9x
        • HR1672/9x
        • HR1673/9x
        • HR1674/9x
        • HR1675/9x
        • HR1676/9x
        • HR1677/9x

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