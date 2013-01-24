Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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для замены имеющегося измельчителя XL
Измельчитель XL (1000 мл) оснащен 2 съемными лезвиями, которые позволяют использовать прибор для оптимальной обработки разного количества продуктов. С помощью прибора за считаные секунды можно измельчить большое количества мяса, зелени, сыра, лука, орехов и шоколада.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены имеющегося измельчителя XL
Измельчитель XL (1000 мл) оснащен 2 съемными лезвиями, которые позволяют использовать прибор для оптимальной обработки разного количества продуктов. С помощью прибора за считаные секунды можно измельчить большое количества мяса, зелени, сыра, лука, орехов и шоколада.
для замены имеющегося измельчителя XL
Измельчитель XL (1000 мл) оснащен 2 съемными лезвиями, которые позволяют использовать прибор для оптимальной обработки разного количества продуктов. С помощью прибора за считаные секунды можно измельчить большое количества мяса, зелени, сыра, лука, орехов и шоколада.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены имеющегося измельчителя XL
Измельчитель XL (1000 мл) оснащен 2 съемными лезвиями, которые позволяют использовать прибор для оптимальной обработки разного количества продуктов. С помощью прибора за считаные секунды можно измельчить большое количества мяса, зелени, сыра, лука, орехов и шоколада.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь