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    Avance Collection Ручной блендер

    HR1672/90

    Мощный и удобный в управлении ручной блендер

    Ручной блендер Philips с мощным мотором 800 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch для интуитивного управления: достаточно просто нажать на нее, чтобы увеличить мощность обработки. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд.

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    Avance Collection Ручной блендер

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    Мощный и удобный в управлении ручной блендер

    SpeedTouch: удобное приготовление любимых блюд

    • 800 Вт, SpeedTouch с турборежимом
    • Технология ProMix Titanium
    • В 2 раза более тщательное смешивание*
    • На 50 % быстрее*
    Эффективное и однородное смешивание

    Эффективное и однородное смешивание

    Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

    Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальное смешивание

    Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальное смешивание

    Благодаря мощному и надежному мотору 800 Вт вы сможете использовать большое количество аксессуаров, обрабатывать практически любые ингредиенты и добиваться превосходных результатов при приготовлении любимых блюд.

    Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

    Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

    Удобный выбор скорости обработки и режима Turbo Boost с помощью одной кнопки: чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Включение прибора на медленной скорости предотвращает разбрызгивание, а плавное увеличение скорости позволяет подобрать оптимальный режим для любых ингредиентов. Готовьте любимые блюда нажатием одной кнопки.

    Ножи с титановым покрытием: в 6 раз прочнее стальных ножей

    Ножи с титановым покрытием: в 6 раз прочнее стальных ножей

    Благодаря титановому покрытию (TiN) прочность ножа увеличивается в 6 раз по сравнению с обычным ножом из нержавеющей стали, поэтому вам гарантирован качественный результат на долгие годы. Форма ножа прекрасно дополняет форму треугольной погружной насадки ProMix, обеспечивая идеальное смешивание. Безопасные материалы для приготовления любимых блюд.

    Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

    Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

    Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

    Измельчитель размера XL для обработки лука, мяса, орехов, сыра, шоколада

    Измельчитель размера XL для обработки лука, мяса, орехов, сыра, шоколада

    Используйте ручной блендер Philips с измельчителем XL (1000 мл), чтобы крупно нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    Международная гарантия на 2 года.

    Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

    Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

    Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный захват, что облегчает использование ручного блендера.

    Простая сборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки

    Простая сборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки

    Быстрые установка и снятие погружной насадки и аксессуаров простым нажатием кнопки.

    Стакан ProMix объемом 1 л для оптимального смешивания, взбивания и измельчения

    Стакан ProMix объемом 1 л для оптимального смешивания, взбивания и измельчения

    В комплект ручного блендера входит треугольный стакан емкостью 1 л. Стакан ручного блендера оснащен удобным носиком и мерной шкалой. Благодаря уникальной треугольной форме стакан удобно держать. Кроме того, внутри создается вихревой поток, благодаря чему ингредиенты находятся на дне стакана — у погружной насадки ProMix. Таким образом достигается оптимальный результат при смешивании, взбивании и измельчении.

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Венчик для взбивания
      • Измельчитель XL с двойным ножом
      • Стакан

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      800  W
      Напряжение
      220–240  V
      Вместимость стакана
      1  l
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость измельчителя XL
      1000  ml

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Отсоединяемый шнек
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Турборежим
      • Различные режимы скорости

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      АБС-пластик
      Материал аксессуаров
      Пластик SAN
      Материал насадки
      Металл
      Материал ножей
      Титан

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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    • *По сравнению с ручным блендером Philips с конусообразной насадкой для измельчения; внутрикорпоративное тестирование с использованием помидоров и сырых овощей

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