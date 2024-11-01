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  • Самый простой вариант приготовить горячий и холодный кофе Самый простой вариант приготовить горячий и холодный кофе Самый простой вариант приготовить горячий и холодный кофе

    Серия 5500 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP5547/90

    Самый простой вариант приготовить горячий и холодный кофе

    Выбирайте из 20 вкуснейших кофейных рецептов на LatteGo 5500. От кремового латте до освежающего кофе со льдом — все виды кофе готовятся с идеальной температурой, ароматом и крема. LatteGo создает шелковую и мягкую пену, а также поддерживает простую процедуру очистки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Серия 5500 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    Самый простой вариант приготовить горячий и холодный кофе

    С LatteGo, самой быстрой в очистке системой подачи молока*

    • 20 видов кофе
    • LatteGo
    • Черный хром
    Вам доступно 20 рецептов горячих и освежающих напитков

    Вам доступно 20 рецептов горячих и освежающих напитков

    Среди 20 рецептов кофемашины вы найдете как горячие напитки, такие как эспрессо, молочный латте и капучино, так и освежающие разновидности кофе со льдом. Мы откалибровали нашу варочную группу, чтобы даже виды кофе со льдом были столь же вкусными, как и горячие разновидности.

    Наслаждайтесь бархатной молочной пеной с системой подачи молока LatteGo

    Наслаждайтесь бархатной молочной пеной с системой подачи молока LatteGo

    Наша мощная технология циклонного вспенивания позволит создавать бархатную молочную пену одним касанием кнопки даже при использовании растительных видов молока.

    На 40 % тише с технологией SilentBrew**

    На 40 % тише с технологией SilentBrew**

    Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark.

    Меньшее время ожидания и быстрое приготовление кофе с QuickStart

    Меньшее время ожидания и быстрое приготовление кофе с QuickStart

    Вам больше не придется ждать нагрева воды кофемашиной. Наша функция QuickStart позволяет включить кофемашину и сразу же начать приготовление кофе. Кофемашина нагреет воду в зависимости от выбранного рецепта.

    Выбирайте, регулируйте и сохраняйте рецепты на интуитивном дисплее

    Выбирайте, регулируйте и сохраняйте рецепты на интуитивном дисплее

    На удобном и интуитивном дисплее можно выбирать рецепты, регулировать крепость, объем и количество молока. Хотите сохранить выбранные настройки? Сохраните рецепт в одном из двух пользовательских профилей.

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять

    Наша система Aroma Extract находит оптимальный баланс между температурой и ароматом, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды.

    Очистка системы подачи молока LatteGo занимает менее 10 секунд

    Очистка системы подачи молока LatteGo занимает менее 10 секунд

    Всего два компонента и отсутствие шлангов позволяет очищать нашу систему подачи молока менее чем за 10 секунд — под краном или в посудомоечной машине. Philips не предлагает автоматический режим очистки, так как система предполагает дополнительную очистку.

    Более яркий вкус благодаря износостойкой керамической кофемолке

    Более яркий вкус благодаря износостойкой керамической кофемолке

    Раскройте весь вкус кофейных зерен с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Точно регулируйте помол, выбирая из 12 установок — от грубого до мелкого.

    Еще больше вкуса с функцией Extra Shot

    Еще больше вкуса с функцией Extra Shot

    Больше вкуса и меньше горечи с нашей функцией дополнительной порции кофе Extra Shot. Используйте ее с любыми рецептами кофе, за исключением функции предварительного помола.

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    Готовьте до 5000 чашек кофе без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean. Он очищает воду до начала приготовления, чтобы ваш кофе получился еще более вкусным.

    Экономия воды и электричества с настройками экорежима

    Экономия воды и электричества с настройками экорежима

    Используйте одну из пяти настроек экорежима для снижения расхода воды и электричества, не жертвуя качеством кофе. Наша кофемашина серии 5500 позволяет приглушать основную индикацию и подсветку кружки раньше, чем в режиме по умолчанию, и использовать меньше воды при промывке, а также быстрее переключаться в режим ожидания и уменьшать яркость дисплея.

    Находите источники вдохновения и поддержку в нашем приложении

    Находите источники вдохновения и поддержку в нашем приложении

    Узнайте все о работе с кофемашиной и откройте для себя новые рецепты кофе в нашем приложении HomeID.

    • Общие характеристики

      Тип кофе
      Свежеобжаренный кофе
      Вовлеченность пользователя
      Касание кнопки
      Тип продукта
      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
      Виды кофе
      • Эспрессо, кофе, капучино, латте макиато, горячая вода, американо, кафе крема, латте,
      • кофе со льдом, кофе с собой, эспрессо лунго, ристретто, флэт уайт, Café' au Lait, айс-латте, айс-капучино, американо со льдом, кафе крема со льдом, Café' au Lait со льдом, латте со льдом, эспрессо со льдом, вспененное молоко
      Предустановленные рецепты напитков
      20
      Количество порций
      2
      Давление
      15 бар
      Встроенная кофемолка
      Да
      Настройки помола
      12
      Емкость контейнера для зерен
      275 г
      Взбивание молока
      Да
      Решение для напитков с молоком
      Latte Go
      Контейнер для молока
      0,26 л
      Емкость резервуара для воды
      1,8 л
      Профили
      4 + гостевой
      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Технология
      LatteGo, Silent Brew, QuickStart
      Интерфейс
      Интуитивный TFT-дисплей
      Гарантия
      2 года
      Подключения
      Нет
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    • Технические характеристики

      Класс энергоэффективности
      Класс A
      Мощность
      1500 Вт
      Напряжение
      230 В
      Частота
      50 Гц
      Кол-во в упаковке
      1

    • Функция безопасности

      Таймер автоматического отключения
      Да
      Сертификация безопасности
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      433 мм
      Ширина изделия
      246 мм
      Высота изделия
      371 мм
      Вес продукта
      8 кг
      Длина упаковки
      491,5 мм
      Ширина упаковки
      287,5 мм
      Высота упаковки
      478 мм
      Вес в упаковке
      10-12,3 кг

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 2
      Мерная ложечка
      Аксессуары в комплекте 3
      Тестовая полоска для проверки жесткости воды
      Аксессуары в комплекте 4
      Фильтр AquaClean
      Аксессуары в комплекте 5
      Крышка для хранения LatteGo
      Связанные аксессуары 1
      Таблетки для удаления масляного налета
      Связанные аксессуары 2
      Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
      Связанные аксессуары 3
      Щеточка для чистки
      Связанные аксессуары 4
      Смазка Philips для варочной группы

    • Срок службы

      Инструкция по эксплуатации
      > 75 % переработанной бумаги
      Упаковка
      >95 % переработанного сырья

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    • Энергоэффективность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,2 Вт
      Энергопотребление в выключенном состоянии
      n/a
      Энергопотребление в режиме ожидания (подключено к сети)
      n/a
      Время до автоматического перехода в режим ожидания
      30 мин
      Стандарт измерения
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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    • * Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним касанием кнопки; 2023 г.
    • **По сравнению с предыдущими эспрессо-кофемашинами Philips
    • ***На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки

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