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Черное сердце вашей эспрессо-кофемашины
Варочная группа является неотъемлемым компонентом эспрессо-кофемашины — именно здесь и варится кофе! Она совместима с кофемашинами Syntia, Odea и X-Small (и не только). Этот компонент легко извлекать и очищать. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Черное сердце вашей эспрессо-кофемашины
Варочная группа является неотъемлемым компонентом эспрессо-кофемашины — именно здесь и варится кофе! Она совместима с кофемашинами Syntia, Odea и X-Small (и не только). Этот компонент легко извлекать и очищать. Узнать обо всех преимуществах
Черное сердце вашей эспрессо-кофемашины
Варочная группа является неотъемлемым компонентом эспрессо-кофемашины — именно здесь и варится кофе! Она совместима с кофемашинами Syntia, Odea и X-Small (и не только). Этот компонент легко извлекать и очищать. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Черное сердце вашей эспрессо-кофемашины
Варочная группа является неотъемлемым компонентом эспрессо-кофемашины — именно здесь и варится кофе! Она совместима с кофемашинами Syntia, Odea и X-Small (и не только). Этот компонент легко извлекать и очищать. Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.