Черное сердце вашей эспрессо-кофемашины

Варочная группа является неотъемлемым компонентом эспрессо-кофемашины — именно здесь и варится кофе! Она совместима с кофемашинами Syntia, Odea и X-Small (и не только). Этот компонент легко извлекать и очищать. Узнать обо всех преимуществах