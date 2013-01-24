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Варочная группа

HD5063
  • Черное сердце вашей эспрессо-кофемашины Черное сердце вашей эспрессо-кофемашины Черное сердце вашей эспрессо-кофемашины
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    Варочная группа

    HD5063

    Черное сердце вашей эспрессо-кофемашины

    Варочная группа является неотъемлемым компонентом эспрессо-кофемашины — именно здесь и варится кофе! Она совместима с кофемашинами Syntia, Odea и X-Small (и не только). Этот компонент легко извлекать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Варочная группа

    Черное сердце вашей эспрессо-кофемашины

    Варочная группа является неотъемлемым компонентом эспрессо-кофемашины — именно здесь и варится кофе! Она совместима с кофемашинами Syntia, Odea и X-Small (и не только). Этот компонент легко извлекать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Черное сердце вашей эспрессо-кофемашины

    Варочная группа является неотъемлемым компонентом эспрессо-кофемашины — именно здесь и варится кофе! Она совместима с кофемашинами Syntia, Odea и X-Small (и не только). Этот компонент легко извлекать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Варочная группа

    Черное сердце вашей эспрессо-кофемашины

    Варочная группа является неотъемлемым компонентом эспрессо-кофемашины — именно здесь и варится кофе! Она совместима с кофемашинами Syntia, Odea и X-Small (и не только). Этот компонент легко извлекать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Черное сердце вашей эспрессо-кофемашины

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • Xsmall, Syntia
    • Intuita

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

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