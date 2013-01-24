Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах