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Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах
Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах
Для поддержания идеального рабочего состояния эспрессо-кофемашины Saeco очищайте автоматический капучинатор, промывая его теплой водой/в посудомоечной машине.
В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.
Благодаря инновационной функции памяти, которая сохраняет настройки объема, крепости и температуры кофе, вы всегда сможете получать идеальный эспрессо, сваренный специально для вас. Просто нажмите одну кнопку и сможете наслаждаться вашим любимым кофейным напитком.
Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.
Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.
Эспрессо-кофемашина Saeco оснащена технологией автоматической очистки водой перед включением и выключением кофемашины, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлит срок службы. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости провести очистку, но и начнет ее автоматически. Просто следуйте указаниям на экране. Удаляйте накипь без лишних хлопот!
Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена удобным приспособлением для взбивания молока, который бариста называют капучинатором. Молоко поступает в капучинатор непосредственно из пакета или кувшина, автоматически взбивается и наливается в чашку. Всего одно касание кнопки — и вы мгновенно получаете густую вкусную пенку.
Благодаря понятным значкам на дисплее управлять этой кофемашиной удивительно просто. Для максимального удобства значки подсвечиваются разными цветами в зависимости от ситуации: красный — требуется выполнить какое-либо действие, желтый — машина занята (разогревает воду и пр.), а зеленый означает готовность к работе.
Обслуживание
Легко использовать
Логистические данные
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Емкость для воды
Features
HD5083/01
HD5061/01
CP0208/01
CP0201/01
CP0164/01
CA6705/60
CA6700/10