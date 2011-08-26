Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!