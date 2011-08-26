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  • Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

    Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

    HD8752/49

    Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду.

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    Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

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    Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

    С превосходным автоматическим вспенивателем молока Saeco

    • Автоматический капучинатор
    • Серебристое
    Капучинатор можно мыть в посудомоечной машине

    Капучинатор можно мыть в посудомоечной машине

    Для поддержания идеального рабочего состояния эспрессо-кофемашины Saeco очищайте автоматический капучинатор, промывая его теплой водой/в посудомоечной машине.

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

    Запрограммируйте ваши параметры кофе

    Запрограммируйте ваши параметры кофе

    Благодаря инновационной функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, его крепость и температуру, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Поддон для капель Saeco и капучинатор либо молочный кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное и гигиеничное решение сэкономит вам время.

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!

    Автоматический капучинатор для вкусной молочной пенки

    Автоматический капучинатор для вкусной молочной пенки

    Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена удобным приспособлением для взбивания молока, который бариста называют капучинатором. Молоко поступает в капучинатор непосредственно из пакета или кувшина, автоматически взбивается и наливается в чашку. Всего одно касание кнопки — и вы мгновенно получаете густую вкусную пенку.

    Удобный и понятный цветовой интерфейс

    Благодаря понятным значкам на дисплее управлять этой кофемашиной удивительно просто. Для максимального удобства значки подсвечиваются разными цветами в зависимости от ситуации: красный — требуется выполнить какое-либо действие, желтый — машина занята (разогревает воду и пр.), а зеленый означает готовность к работе.

    • Особенности

      Капучинатор
      Да
      Совместимость с фильтром Brita
      Опционально
      Трубка для подачи горячей воды / пара
      Да
      Насадка панарелло
      Нержавеющая сталь
      Одновременное приготовление двух чашек
      Да

    • Идеальный эспрессо

      Технология приготовления эспрессо
      • Адаптируемая система Saeco
      • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

    • Логистические данные

      Размер палеты
      80x196,4x120  cm
      Вес палеты (Европа)
      190  kg
      Количество единиц на палете
      20

    • Емкость для воды

      Объем резервуара для воды
      1,5  l

    • Технические данные

      Мощность
      1900  W
      Давление помпы
      15  bar

    • Технические характеристики

      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Поддерживаемые виды кофе
      • Молотый кофе
      • Цельные кофейные зерна
      Мощность
      1900  W
      Длина шнура
      80  cm
      Страна изготовления
      • Сделано в Европе
      • Разработано в Италии
      Давление воды в насосе
      15 бар (идеальный эспрессо)
      Количество бойлеров
      1 бойлер
      Съемная варочная группа
      Да

    • Конструкция

      Цвет
      Серебристый/черный
      Materials and finishing
      Пластик

    • Вес и размеры

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      256 x 340 x 440  mm
      Емкость отсека для зерен
      300  g
      Емкость контейнера для отходов
      10  servings
      Вес
      8  kg
      Вес продукта
      8,9  kg
      Максимальная высота чашки
      130  mm
      Объем резервуара для воды
      1,5  l

    • Простота использования

      Использование
      • Регулируемый диспенсер для кофе
      • Подставка для чашек
      • Быстрый пар
      • Съемная варочная группа
      • Выбор обычного эспрессо/эспрессо лунго
      Очистка и обслуживание
      • Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
      • Цикл удаления накипи

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Функция автоматического перехода в режим ожидания
      Да

    Badge-D2C

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