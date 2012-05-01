Сверхпрочность, широкий выбор аксессуаров

Фильтр BRITA INTENZA+: особый 4-ступенчатый фильтр для воды, разработанный специально для кофемашин компании Saeco компанией BRITA. Благодаря этому фильтру у вас всегда будет чистая вода для приготовления кофе. Порошок для очистки системы подачи молока: очищайте систему подачи молока, чтобы получать самую лучшую пенку. Средство очистки от накипи: оно обладает особым мягким составом, который позволяет эффективно очищать от накипи, а также оно безопасно для компонентов кофемашины.