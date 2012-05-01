HD8752/89
Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia Class из прочной нержавеющей стали — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного эспрессо. Машина проста в использовании, удобна в очистке.Узнать обо всех преимуществах
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Фильтр BRITA INTENZA+: особый 4-ступенчатый фильтр для воды, разработанный специально для кофемашин компании Saeco компанией BRITA. Благодаря этому фильтру у вас всегда будет чистая вода для приготовления кофе. Порошок для очистки системы подачи молока: очищайте систему подачи молока, чтобы получать самую лучшую пенку. Средство очистки от накипи: оно обладает особым мягким составом, который позволяет эффективно очищать от накипи, а также оно безопасно для компонентов кофемашины.
Поддон для капель Saeco и капучинатор либо молочный кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное и гигиеничное решение сэкономит вам время.
Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!
Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.
Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.
Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете простым нажатием кнопки приготовить превосходную молочную пену, которая станет венцом вашего кофейного творения. За считанные секунды готовится нежная молочная пена идеальной консистенции — настоящий соблазн для любителей капучино.
Благодаря понятным значкам на дисплее управлять этой кофемашиной удивительно просто. Для максимального удобства значки подсвечиваются разными цветами в зависимости от ситуации: красный — требуется выполнить какое-либо действие, желтый — машина занята (разогревает воду и пр.), а зеленый означает готовность к работе.
Страна происхождения
Логистические данные
Емкость для воды
Технические данные
Технические характеристики
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