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  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием

    Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

    HD8752/89

    Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia Class из прочной нержавеющей стали — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного эспрессо. Машина проста в использовании, удобна в очистке.

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    Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

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    Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием

    С превосходным автоматическим вспенивателем молока Saeco

    • Приготовление 7 видов кофе
    • Автоматический капучинатор
    • Нержавеющая сталь
    • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
    Сверхпрочность, широкий выбор аксессуаров

    Сверхпрочность, широкий выбор аксессуаров

    Фильтр BRITA INTENZA+: особый 4-ступенчатый фильтр для воды, разработанный специально для кофемашин компании Saeco компанией BRITA. Благодаря этому фильтру у вас всегда будет чистая вода для приготовления кофе. Порошок для очистки системы подачи молока: очищайте систему подачи молока, чтобы получать самую лучшую пенку. Средство очистки от накипи: оно обладает особым мягким составом, который позволяет эффективно очищать от накипи, а также оно безопасно для компонентов кофемашины.

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Поддон для капель Saeco и капучинатор либо молочный кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное и гигиеничное решение сэкономит вам время.

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

    Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!

    5 степеней помола для выбора крепости кофе

    5 степеней помола для выбора крепости кофе

    Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

    Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

    Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

    Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете простым нажатием кнопки приготовить превосходную молочную пену, которая станет венцом вашего кофейного творения. За считанные секунды готовится нежная молочная пена идеальной консистенции — настоящий соблазн для любителей капучино.

    Удобный и понятный цветовой интерфейс

    Благодаря понятным значкам на дисплее управлять этой кофемашиной удивительно просто. Для максимального удобства значки подсвечиваются разными цветами в зависимости от ситуации: красный — требуется выполнить какое-либо действие, желтый — машина занята (разогревает воду и пр.), а зеленый означает готовность к работе.

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Европа

    • Логистические данные

      Размер палеты
      80x196,4x120  cm
      Вес палеты (Европа)
      190  kg
      Количество единиц на палете
      20

    • Емкость для воды

      Объем резервуара для воды
      1,5  l

    • Технические данные

      Мощность
      1850  W
      Давление помпы
      15  bar

    • Технические характеристики

      Емкость контейнера для кофейных зерен
      300  g
      Длина шнура
      0,8  m
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Время приготовления одной порции напитка
      От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  s
      Емкость контейнера для отходов
      10  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,5  l
      Давление помпы
      15 бар
      Макс. высота чашки
      130  mm
      Бойлеры
      1

    • Конструкция

      Цвет
      Stainless Steel/Black
      Цвет
      Нержавеющая сталь с черным
      Materials and finishing
      Stainless Steel/Plastic

    • Вес и размеры

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      256x340x440  mm
      Емкость отсека для зерен
      300  g
      Емкость контейнера для отходов
      10  servings
      Вес
      8  kg
      Вес изделия
      8,9  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      256 x 340 x 440  mm

    • Общие характеристики

      Одновременное приготовление чашек кофе
      2
      Подходит для
      Цельные кофейные зерна, молотый кофе
      Настройки крепости кофе
      3
      Простая очистка и обслуживание
      • Цикл автоматического ополаскивания
      • Дополнительно: фильтр для воды Brita
      • Съемная варочная группа
      • Совместимость с фильтром AquaClean
      • Автоматический цикл удаления накипи
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка температуры
      • Регулировка уровня крепости кофе
      • Регулировка объема кофе
      Настройки помола
      5
      Удобное и простое использование
      • Автоматический переход в режим ожидания
      • Съемный носик
      • Съемный поддон для капель
      • Автоматическое отключение
      Запрограммированные напитки
      3
      Настройки температуры
      3
      Тип бойлера
      Быстрый нагрев бойлера
      Особые функции
      • Автоматический капучинатор
      • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
      • Опция пара
      • Предварительное заваривание
      • Кофемолка с керамическими жерновами
      • Опция кипятка
      Тип дисплея
      ЖК
      Кофейные напитки
      Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь и пластик
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Материал поддона для капель
      Нержавеющая сталь
      Материал резервуара для воды
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1850  W

    Badge-D2C

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