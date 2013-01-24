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Saeco Moltio

Автоматическая кофемашина

HD8769/09
Saeco
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Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
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    Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

    HD8769/09
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Особенный оттенок вкуса для каждого момента

    Изучение спроса показало, что кофемашина Moltio заслужила признание покупателей: она известна своей высокой эффективностью, надежностью и позволяет варить кофе потрясающего качества. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

    Особенный оттенок вкуса для каждого момента

    Изучение спроса показало, что кофемашина Moltio заслужила признание покупателей: она известна своей высокой эффективностью, надежностью и позволяет варить кофе потрясающего качества. Узнать обо всех преимуществах

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      Особенный оттенок вкуса для каждого момента

      Кофемашина, заслужившая признание благодаря изумительному качеству кофе

      • 6 напитков
      • Встроенный кувшин для молока
      • Черный
      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

      Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

      Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

      Готовьте множество напитков для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

      Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

      Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

      Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

      Компактная конструкция поместится на любой кухне

      Компактная конструкция поместится на любой кухне

      Резервуар для воды и контейнер для отходов расположены на фронтальной панели, поэтому автоматическую кофемашину очень удобно использовать.

      Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину

      Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину

      Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. Будет ли это капучино или просто взбитое молоко, приготовление займет всего несколько секунд, без разбрызгивания.

      Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

      Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

      Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

      Термоблок: горячий кофе с первой чашки

      Термоблок: горячий кофе с первой чашки

      Забудьте о едва теплом кофе. Термоблок кофемашины быстро нагревается, поэтому даже первая чашка будет горячей и ароматной. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

      Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

      Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

      Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

      Настройте и сохраните свой собственный профиль

      Сохраните оптимальный объем для любого вида кофе или кофейного напитка на основе молока. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

      Технические характеристики

      • Персональные настройки

        Настройки уровня крепости
        5
        Объем кофе и молока
        Регулируемый
        Степени помола
        5
        Регулировка крепости перед приготовлением
        нет
        Настройки температуры
        3
        Профили пользователя
        1

      • Общие характеристики

        Молочное решение
        • Встроенный кувшин для молока
        • Быстрая очистка от остатков молока
        Пользовательский интерфейс
        Стандартный дисплей

      • Другие возможности

        Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
        Да
        Gusto perfetto
        Да
        Основной переключатель ON/OFF
        • нет
        • Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да
        Съемная варочная группа
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина для молока
        0,5  л
        Емкость контейнера для отходов
        15  порций
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  л
        Емкость для зерен
        290  г
        Цвет и отделка
        Черный
        Длина шнура
        > 100  см
        Страна изготовления
        Румыния
        Совместимость с фильтром
        Brita Intenza
        Частота
        50  Гц
        Высота чашки (макс.)
        142  мм
        Габариты изделия
        256 x 350 x 470  мм
        напряжение
        230  В
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с передней панели
        Вес изделия
        8,5  кг

      • Разнообразные функции

        Напитки
        • Капучино
        • Кофе
        • Эспрессо
        • Горячая вода
        • Латте макиато
        • Молочная пена
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        нет

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Средство д/очистки кофемашин от накипи
      • Картридж фильтра для воды Brita

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