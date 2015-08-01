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    3100 series Автоматическая кофемашина

    HD8828/09

    Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки

    Готовьте идеальный эспрессо и капучино из свежих зерен благодаря 100 %-но керамическим жерновам. Выбирайте крепость, температуру и объем напитка на интуитивно понятном дисплее. Горячий капучино готовится одним нажатием кнопки благодаря встроенному кувшину для молока.

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    3100 series Автоматическая кофемашина

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    Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки

    Благодаря интуитивно понятному дисплею

    • 5 напитков
    • Встроенный кувшин для молока
    • Черный
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

    5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

    5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

    Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

    Регулируйте высоту носика под размер чашки

    Регулируйте высоту носика под размер чашки

    Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

    Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

    Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

    Большие возможности в компактном решении

    Большие возможности в компактном решении

    Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

    Идеальный капучино нажатием кнопки благодаря встроенному молочному кувшину

    Идеальный капучино нажатием кнопки благодаря встроенному молочному кувшину

    Наслаждаться превосходным капучино, приготовленным при идеальной температуре, теперь просто как никогда: наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, а затем выберите свой напиток. Будет ли это капучино или просто взбитое молоко, приготовление займет всего несколько секунд. При этом не будет никаких брызг.

    Легко управляйте кофемашиной с помощью интуитивного дисплея

    Легко управляйте кофемашиной с помощью интуитивного дисплея

    Интуитивный дисплей показывает всю необходимую информацию для того, чтобы вы могли с легкостью управлять кофемашиной и в полной мере использовать все ее возможности. Индикация в виде значков поможет разобраться в настройках и обслуживании.

    Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

    Молочный кувшин с капучинатором для нежной молочной пены

    Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

    Поддержка молотого кофе и декофеинизированного кофейного порошка

    Поддержка молотого кофе и декофеинизированного кофейного порошка

    Иногда хочется выпить превосходный и насыщенный кофе, не содержащий кофеина. Благодаря возможности использования молотого кофе вы сможете в любое время приготовить чашку кофе без кофеина.

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Термоблок кофемашины быстро нагревается и поддерживает идеальную температуру напитка. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

    • Персональная настройка

      Настройки уровня крепости
      5
      Степени помола
      5
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Нет
      Профили пользователя
      1
      Настройки температуры
      3

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Эспрессо лунго
      • Горячая вода
      • Капучино
      • Молочная пена
      Приготовление молотого кофе
      Нет
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие возможности

      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      > 100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Вес изделия
      7.2  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с верхней панели
      Макс. высота чашки
      152  mm
      Совместимость с фильтром
      Brita Intenza
      Цвет и отделка
      Черный
      Габариты изделия
      215 x 330 x 429  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      Встроенный кувшин для молока
      Пользовательский интерфейс
      Стандартный дисплей

    Badge-D2C

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