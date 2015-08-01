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Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
Готовьте идеальный эспрессо и капучино из свежих зерен благодаря 100 %-но керамическим жерновам. Выбирайте крепость, температуру и объем напитка на интуитивно понятном дисплее. Горячий капучино готовится одним нажатием кнопки благодаря встроенному кувшину для молока.Узнать обо всех преимуществах
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Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.
Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!
Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.
Наслаждаться превосходным капучино, приготовленным при идеальной температуре, теперь просто как никогда: наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, а затем выберите свой напиток. Будет ли это капучино или просто взбитое молоко, приготовление займет всего несколько секунд. При этом не будет никаких брызг.
Интуитивный дисплей показывает всю необходимую информацию для того, чтобы вы могли с легкостью управлять кофемашиной и в полной мере использовать все ее возможности. Индикация в виде значков поможет разобраться в настройках и обслуживании.
Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.
Иногда хочется выпить превосходный и насыщенный кофе, не содержащий кофеина. Благодаря возможности использования молотого кофе вы сможете в любое время приготовить чашку кофе без кофеина.
Термоблок кофемашины быстро нагревается и поддерживает идеальную температуру напитка. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.
Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.
Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.
Персональная настройка
Разнообразные функции
Другие возможности
Технические характеристики
Общие характеристики
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