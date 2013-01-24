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Saeco Intelia Evo

Автоматическая кофемашина

HD8881/09
Saeco
Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
  • Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки
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    Saeco Intelia Evo Автоматическая кофемашина

    HD8881/09
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки

    Нет ничего проще, чем готовить превосходный эспрессо и напитки с молочной пеной Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Intelia Evo Автоматическая кофемашина

    Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки

    Нет ничего проще, чем готовить превосходный эспрессо и напитки с молочной пеной Узнать обо всех преимуществах

    Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки

    Нет ничего проще, чем готовить превосходный эспрессо и напитки с молочной пеной Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Intelia Evo Автоматическая кофемашина

    Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки

    Нет ничего проще, чем готовить превосходный эспрессо и напитки с молочной пеной Узнать обо всех преимуществах

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      Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки

      Благодаря уникальному капучинатору Saeco

      • Автоматический капучинатор
      • Серебристо-жемчужный
      • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
      5 степеней помола для выбора крепости кофе

      5 степеней помола для выбора крепости кофе

      Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

      Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

      Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

      Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

      Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

      Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

      Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

      Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

      Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

      Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете простым нажатием кнопки приготовить превосходную молочную пену, которая станет венцом вашего кофейного творения. За считанные секунды готовится нежная молочная пена идеальной консистенции — настоящий соблазн для любителей капучино.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Общие характеристики

        Одновременное приготовление чашек кофе
        2
        Простая очистка и обслуживание
        • Съемная варочная группа
        • Цикл автоматического ополаскивания
        • Автоматический цикл удаления накипи
        Емкость контейнера для кофейных зерен
        300 g
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Регулировка объема кофе
        • Регулировка уровня крепости кофе
        • Регулируемая температура
        Длина шнура
        0,8 m
        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        256 x 440 x 340 mm
        Тип бойлера
        Быстрый нагрев бойлера
        Особые функции
        • Встроенная кофемолка
        • Опция кипятка
        • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
        • Кофемолка с керамическими жерновами
        • Опция пара
        • Предварительное заваривание
        Сделано в
        Румыния
        Емкость контейнера для отходов
        10 порций
        Кофейные напитки
        Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато
        Цвет
        Серебристо-жемчужный/черный
        Высота чашки (макс.)
        130 mm
        Удобное и простое использование
        • Автоматический переход в режим ожидания
        • Съемный носик
        Вес изделия
        8,9 kg
        Вместительный резервуар для воды
        1,5 л
        Бойлеры
        1
        Подходит для
        Цельные кофейные зерна, молотый кофе
        Использование
        Фильтр для воды

      • Отделка

        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Пластик и хромированные детали

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1850 W

      • Technical specifications

        Pump pressure
        15 бар

      • Features

        Cappuccinatore
        Да

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