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    Saeco Intelia Evo Автоматическая кофемашина

    HD8881/09

    Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки

    Нет ничего проще, чем готовить превосходный эспрессо и напитки с молочной пеной

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    Saeco Intelia Evo Автоматическая кофемашина

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    Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки

    Благодаря уникальному капучинатору Saeco

    • Автоматический капучинатор
    • Серебристо-жемчужный
    • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
    5 степеней помола для выбора крепости кофе

    5 степеней помола для выбора крепости кофе

    Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

    Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

    Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

    Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете простым нажатием кнопки приготовить превосходную молочную пену, которая станет венцом вашего кофейного творения. За считанные секунды готовится нежная молочная пена идеальной консистенции — настоящий соблазн для любителей капучино.

    • Особенности

      Капучинатор
      Да

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Румыния

    • Технические характеристики

      Емкость контейнера для кофейных зерен
      300  g
      Длина шнура
      0,8  m
      Емкость контейнера для отходов
      10  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,5  l
      Давление помпы
      15 бар
      Макс. высота чашки
      130  mm
      Бойлеры
      1

    • Конструкция

      Цвет
      Серебристо-жемчужный/черный

    • Вес и размеры

      Вес изделия
      8,9  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      256 x 440 x 340  mm

    • Общие характеристики

      Одновременное приготовление чашек кофе
      2
      Подходит для
      Цельные кофейные зерна, молотый кофе
      Простая очистка и обслуживание
      • Съемная варочная группа
      • Цикл автоматического ополаскивания
      • Автоматический цикл удаления накипи
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка объема кофе
      • Регулировка уровня крепости кофе
      • Регулировка температуры
      Удобное и простое использование
      • Автоматический переход в режим ожидания
      • Съемный носик
      Тип бойлера
      Быстрый нагрев бойлера
      Особые функции
      • Встроенная кофемолка
      • Опция кипятка
      • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
      • Кофемолка с керамическими жерновами
      • Опция пара
      • Предварительное заваривание
      Кофейные напитки
      Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Пластик и хромированные детали
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь

    • Простота использования

      Использование
      Фильтр для воды

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1850  W

    Badge-D2C

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