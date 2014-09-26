HD8886/19
Особенный оттенок вкуса для каждого момента
Moltio — настоящий шедевр среди кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы сможете простым нажатием кнопки приготовить кофейный напиток, наиболее подходящий вашему настроению или времени сутокУзнать обо всех преимуществах
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Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.
Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.
Технические характеристики
Конструкция
Вес и размеры
Общие характеристики
Обработка
Обслуживание
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