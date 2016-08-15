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  • Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе. Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе. Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

    Saeco Incanto Автоматическая кофемашина

    HD8916/19

    Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

    Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Поражающий своей изысканностью корпус вмещает современные итальянские технологии, разработанные для ежедневного приготовления божественного кофе. Все ваши мечты об идеальном кофе воплощены в Saeco Incanto.

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    Saeco Incanto Автоматическая кофемашина

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    Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

    Восхитительный латте макиато одним нажатием кнопки

    • 6 напитков
    • Встроенный кувшин для молока
    • Глянцевый черный
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Быстрый нагрев бойлера для горячего кофе

    Быстрый нагрев бойлера для горячего кофе

    Благодаря быстрому нагреву бойлера нет причины отказывать себе в чашке превосходного эспрессо или капучино, даже если вы спешите на важную встречу. Секрет заключается в легком корпусе бойлера, выполненном из алюминия и нержавеющей стали, который быстро нагревается до высокой температуры.

    Различные кофейные напитки одним нажатием кнопки

    Различные кофейные напитки одним нажатием кнопки

    Благодаря широкому выбору — от эспрессо до латте макиато — каждый ценитель кофе найдет кофейный напиток, который соответствует его предпочтениям. Утром или после обеда — когда бы вы ни захотели кофе — его всегда можно приготовить одним нажатием кнопки.

    5000 чашек кофе* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    5000 чашек кофе* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    Инновационное запатентованное решение Saeco — фильтр для воды AquaClean — гарантирует максимально эффективное использование вашей автоматической кофемашины. Заменяя фильтр после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000 чашек кофе* без очистки от накипи и использовать чистую воду без примесей. Кроме того, при установке фильтра AquaClean в вашу любимую кофемашину Saeco уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются.

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Выберите один из пяти уровней крепости, объем и температуру. С помощью функции памяти сохраните нужный объем для каждого напитка. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

    5 степеней помола для выбора крепости кофе

    5 степеней помола для выбора крепости кофе

    Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

    Вы можете использовать декофеинизированный кофейный порошок

    Вы можете использовать декофеинизированный кофейный порошок

    Иногда хочется выпить превосходный и насыщенный кофе, не содержащий кофеина. Благодаря возможности использования молотого кофе вы сможете в любое время приготовить чашку кофе без кофеина.

    Фронтальная панель из нержавеющей стали: традиционный дизайн и безупречное исполнение

    Фронтальная панель из нержавеющей стали: традиционный дизайн и безупречное исполнение

    Мы вложили душу и сердце в разработку каждой детали данной кофемашины. Прочная фронтальная панель из нержавеющей стали, яркий дисплей и приятные ощущения от нажатия каждой кнопки — эта кофемашина представляет собой уникальное сочетание элегантности, невероятного удобства и итальянского качества. Saeco Incanto идеально впишется со своим изысканным дизайном в интерьер любой кухни.

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

    Цикл автоматической очистки для вашего удобства

    Цикл автоматической очистки для вашего удобства

    Цикл автоматической очистки упрощает уход за кофемашиной и продлевает срок ее службы. Вы сможете наслаждаться любимым кофе и не тратить время на очистку прибора.

    Превосходный горячий капучино и латте макиато одним нажатием кнопки

    Встроенный кувшин для молока дважды взбивает молоко, удаляет пузырьки и примеси для приготовления превосходной плотной пены, от которой невозможно отказаться. Одним нажатием кнопки вы включаете подачу бархатистой молочной пены в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Прекрасное дополнение к насыщенному и ароматному кофе.

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Европа

    • Технические характеристики

      Емкость контейнера для кофейных зерен
      250  g
      Длина шнура
      0,8  m
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      500  l
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Макс. высота чашки
      152  mm
      Бойлеры
      1
      Давление помпы
      15  bar

    • Вес и размеры

      Вес изделия
      7,2  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      215 x 330 x 429  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      Встроенный кувшин для молока
      Простая очистка и обслуживание
      • Цикл автоматического ополаскивания
      • Съемная варочная группа
      • Совместимость с фильтром AquaClean
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка объема кофе
      • Регулировка температуры
      • Регулировка уровня крепости кофе
      Удобное и простое использование
      • Съемный носик
      • Автоматический переход в режим ожидания
      • Съемный резервуар для воды
      Запрограммированные напитки
      6
      Особые функции
      • Опция кипятка
      • Встроенный молочный кувшин
      Тип кувшина
      Стандартный кувшин
      Кофейные напитки
      Эспрессо, эспрессо лунго, капучино, латте макиато, горячая вода, молочная пена

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Пластик
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Материал поддона для капель
      Нержавеющая сталь

    • Социальная ответственность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1850  W

    Badge-D2C

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    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.

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