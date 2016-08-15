HD8916/19
Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.
Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Поражающий своей изысканностью корпус вмещает современные итальянские технологии, разработанные для ежедневного приготовления божественного кофе. Все ваши мечты об идеальном кофе воплощены в Saeco Incanto.Узнать обо всех преимуществах
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Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Благодаря быстрому нагреву бойлера нет причины отказывать себе в чашке превосходного эспрессо или капучино, даже если вы спешите на важную встречу. Секрет заключается в легком корпусе бойлера, выполненном из алюминия и нержавеющей стали, который быстро нагревается до высокой температуры.
Благодаря широкому выбору — от эспрессо до латте макиато — каждый ценитель кофе найдет кофейный напиток, который соответствует его предпочтениям. Утром или после обеда — когда бы вы ни захотели кофе — его всегда можно приготовить одним нажатием кнопки.
Инновационное запатентованное решение Saeco — фильтр для воды AquaClean — гарантирует максимально эффективное использование вашей автоматической кофемашины. Заменяя фильтр после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000 чашек кофе* без очистки от накипи и использовать чистую воду без примесей. Кроме того, при установке фильтра AquaClean в вашу любимую кофемашину Saeco уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются.
Выберите один из пяти уровней крепости, объем и температуру. С помощью функции памяти сохраните нужный объем для каждого напитка. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.
Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.
Иногда хочется выпить превосходный и насыщенный кофе, не содержащий кофеина. Благодаря возможности использования молотого кофе вы сможете в любое время приготовить чашку кофе без кофеина.
Мы вложили душу и сердце в разработку каждой детали данной кофемашины. Прочная фронтальная панель из нержавеющей стали, яркий дисплей и приятные ощущения от нажатия каждой кнопки — эта кофемашина представляет собой уникальное сочетание элегантности, невероятного удобства и итальянского качества. Saeco Incanto идеально впишется со своим изысканным дизайном в интерьер любой кухни.
Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.
Цикл автоматической очистки упрощает уход за кофемашиной и продлевает срок ее службы. Вы сможете наслаждаться любимым кофе и не тратить время на очистку прибора.
Встроенный кувшин для молока дважды взбивает молоко, удаляет пузырьки и примеси для приготовления превосходной плотной пены, от которой невозможно отказаться. Одним нажатием кнопки вы включаете подачу бархатистой молочной пены в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Прекрасное дополнение к насыщенному и ароматному кофе.
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