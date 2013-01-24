Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину

Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. Будет ли это капучино или просто взбитое молоко, приготовление займет всего несколько секунд, без разбрызгивания.