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Saeco Incanto

Автоматическая кофемашина

HD8919/59
Saeco
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Общая оценка / 5
Saeco
  • Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе. Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе. Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.
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    Saeco Incanto Автоматическая кофемашина

    HD8919/59
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

    Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Компактный корпус вмещает в себя дополнительные возможности благодаря современным итальянским технологиям высшего качества, разработанным для приготовления божественного кофе. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Saeco Incanto Автоматическая кофемашина

    Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

    Кофемашина Saeco Incanto задает новые стандарты в своем классе. Компактный корпус вмещает в себя дополнительные возможности благодаря современным итальянским технологиям высшего качества, разработанным для приготовления божественного кофе. Узнать обо всех преимуществах

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      Элегантный дизайн и впечатляющее качество кофе.

      Восхитительный латте макиато одним нажатием кнопки

      • 6 напитков
      • Встроенный кувшин для молока
      • Титановый
      • AquaClean
      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

      Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

      Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

      Готовьте множество напитков для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

      Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи

      Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи

      Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

      Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

      Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

      Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

      Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину

      Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину

      Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. Будет ли это капучино или просто взбитое молоко, приготовление займет всего несколько секунд, без разбрызгивания.

      Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

      Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

      Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

      Термоблок: горячий кофе с первой чашки

      Термоблок: горячий кофе с первой чашки

      Забудьте о едва теплом кофе. Термоблок кофемашины быстро нагревается, поэтому даже первая чашка будет горячей и ароматной. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

      Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

      Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

      Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

      Антрацитовая отделка высшего качества: безупречное исполнение

      Мы вложили душу и сердце в разработку каждой детали данной кофемашины. Высококачественная отделка в антрацитовом цвете, на создание которой нас вдохновили итальянский дизайн и мастерство исполнения, выдержит испытание временем и прекрасно дополнит интерьер любой кухни — в классическом или современном стиле. Элегантный дизайн этой кофемашины не оставит вас равнодушными, как и кофе, приготовленный с ее помощью.

      Настройте и сохраните свой собственный профиль

      Сохраните оптимальный объем для любого вида кофе или кофейного напитка на основе молока. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

      Увеличенные объемы, невероятно компактный размер

      Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а увеличенные контейнер для зерен и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Молочное решение
        • Встроенный кувшин для молока
        • Быстрая очистка от остатков молока
        Пользовательский интерфейс
        Стандартный дисплей
        Тип кувшина
        Стандартный кувшин
        Особые функции
        Встроенный молочный кувшин
        Простая очистка и обслуживание
        Совместимость с фильтром AquaClean
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Регулировка объема кофе
        • Регулируемая температура
        • Регулировка уровня крепости кофе
        Удобное и простое использование
        Съемный носик

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина для молока
        0,5  л
        Емкость контейнера для отходов
        15  порций
        Вместительный резервуар для воды
        2,5  л
        Емкость для зерен
        500  г
        Цвет и отделка
        Титановый
        Длина шнура
        > 100  см
        Страна изготовления
        Румыния
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Частота
        50  Гц
        Высота чашки (макс.)
        150  миллиметра
        Габариты изделия
        221 x 340 x 430  миллиметра
        напряжение
        230  В
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с верхней панели
        Вес изделия
        7,2  кг

      • Персональные настройки

        Настройки уровня крепости
        5
        Объем кофе и молока
        Регулируемый
        Степени помола
        5
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Нет
        Настройки температуры
        3
        Профили пользователя
        1

      • Другие возможности

        Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
        Да
        Gusto perfetto
        Да
        Основной переключатель ON/OFF
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да
        Съемная варочная группа
        Да

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Капучино
        • Эспрессо
        • Эспрессо лунго
        • Горячая вода
        • Латте макиато
        • Молочная пена
        Приготовление молотого кофе
        Нет
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

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            • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
            • Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки