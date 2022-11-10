Гарантия Philips распространяется только на изделия марки Philips, первоначально ввезенные на территорию Таможенного Союза официальным импортером (ООО «ФИЛИПС», РФ, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13), имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Если какие-либо неисправности возникли из-за неудовлетворительного качества материалов или изготовления, Philips обеспечивает в течение гарантийного срока выполнение бесплатного ремонта изделия или осуществление замены изделия на аналогичное (в т.ч. путем проведения возврата денежных средств, уплаченных за изделие, на усмотрение Philips). Гарантия Philips распространяется при условии, что изделие эксплуатировалось правильно: по назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в том числе в части регулярного обслуживания и ухода за изделием.

Мы рекомендуем Вам, прежде чем обратиться в Philips или к продавцу, внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, а также ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в разделе «Поддержка» на настоящем веб-сайте. При необходимости получения сервисного обслуживания в течение гарантийного срока, пожалуйста, разместите заявку на сервисное обслуживание на нашем веб-сайте или обратитесь в Центр поддержки покупателей Philips в вашей стране. По истечении гарантийного срока вы можете обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр Philips для получения рекомендаций для дальнейшей эксплуатации. При необходимости вы также можете обратиться в Центр поддержки покупателей Philips .

Для более эффективного обслуживания, перед обращением в Центр поддержки покупателей Philips или к продавцу, пожалуйста, приготовьте документы, подтверждающие вашу покупку, а также наименование модели и серийный номер товара. Наименование модели и серийный номер можно найти на задней/нижней части товара. Международная гарантия Philips Международная гарантия Philips распространяется на физическое лицо, купившее потребительский товар Philips в другой стране (не в той, где предъявляется требование гарантийного обслуживания), которое может представить оригинал кассового чека о покупке товара (или фискального инвойса с подлинной печатью продавца) и с указанием: даты покупки, полного наименования продавца, серийного номера и модели изделия. Гарантия начинается со дня приобретения товара и заканчивается в момент истечения гарантийного срока, отсчитываемого от дня приобретения. Действие международной гарантии не распространяется на случаи, если: - Оригинальный кассовый чек о приобретении товара (или фискальный инвойс с печатью продавца) отсутствует, испорчен или неразборчив; - Название модели и/или серийный номер (если имеется) на товаре были изменены или удалены; - Товар подвергался ремонту или модификации со стороны специалистов, не уполномоченных компанией Philips; - Товар эксплуатировался в коммерческих целях (в том числе в условиях офисов); - Дефект вызван неправильной эксплуатацией Товара или несоответствием рекомендуемым условиям эксплуатации; - Дефект вызван использованием не оригинальных аксессуаров или доп. оборудования, не рекомендованных Philips; - Повреждения в товаре вызваны авариями, включая, но не ограничиваясь: молнией, ненормальным напряжением, водой, огнем, стихийными бедствиями, транспортной аварией; - Дефект товара, вызванный износом деталей, которые являются расходными материалами или аксессуарами по своему характеру (фильтры, щетки, насадки, головки бритв, триммеров, эпиляторов и любые аналогичные части), или повреждения элементов, сделанных из стекла; - Товар не работает должным образом, поскольку изначально не был рассчитан для страны, где вы используете продукт (например, из-за различий в стандартах электропитания, подсоединения и т.п.). Расширенная гарантия: На некоторые продукты Philips распространяется расширенная гарантия. В дополнение к гарантийному сроку, указанному внизу этой страницы, вы можете получить бесплатную расширенную гарантию, если зарегистрируете свой продукт в своей учетной записи My Philips в течение 90 дней с момента покупки. Войдите в свою учетную запись My Philips и следуйте инструкциям по регистрации продукта в течение 90 дней с даты покупки, чтобы узнать, соответствует ли ваш продукт необходимым критериям.