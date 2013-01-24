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Очистители воздуха

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Для помещений небольшой площади

Для помещений небольшой площади

До 79 м2

Для помещений средней площади

Для помещений средней площади

До 95 м2

    Для помещений небольшой площади
    Для помещений средней площади

    Для небольших комнат

    Для средних комнат

    Очиститель воздуха Philips серии 3000i 

    Удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером 0,003 мкм — в 800 раз меньше частиц PM2.5

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    Фильтрация воздуха
    Значок 99-97
    Удаляет наночастицы, включая PM2.5, пыль, пылевых клещей, распространенные аллергены и т.д.
    Значок режима удаления аллергенов
    Сверхчувствительный стандартный режим для автоматического очищения
    значок телефона
    Отслеживайте качество воздуха в помещении и снаружи в приложении*
    Значок мгновенных уведомлений
    Мгновенные уведомления об уровне содержания PM2.5 в реальном времени.
    *Только для модели 3000i
    Как это работает?
    пыльца

    В чем преимущества очистителя воздуха Philips?

     

    Основной причиной эффективности очистителя воздуха Philips является его многоуровневая система фильтрации. Сначала фильтр предварительной очистки удаляет более крупные частицы, затем фильтр с активированным углем устраняет неприятные запахи и летучие органические соединения и, наконец, фильтр HEPA удаляет мельчайшие частицы размером 0,003 мкм, включая PM2.5, пыль, пылевых клещей, распространенные аллергены, бактерии и вирусы.* Таким образом с помощью этой системы фильтрации воздух эффективно очищается. 

     

    *Из воздуха, который пропускается через фильтр.
    Какие частицы задерживают фильтры?

    Какие частицы задерживают фильтры?

     

    Знаете ли вы, что в воздухе в помещениях может содержаться от 2 до 5 раз больше аллергенов и загрязняющих частиц, чем на улице? Очиститель воздуха Philips задерживает и удаляет из пропускаемого через фильтры воздуха 99,97 % аллергенов: пыльцы, пылевых клещей, спор плесени, аллергенов в коже животных, дыма, бактерий и вирусов размером 0,3 микрона.
    Споры плесени
    Споры плесени
    Аллерген 2
    Пыльца
    Пылевые клещи
    Пылевые клещи
    Запахи
    Запахи
    Мелкие частицы
    Мелкие частицы
    Бактерии и вирусы
    Бактерии и вирусы
    Общие летучие органические соединения
    Общие летучие органические соединения
    Мельчайшие частицы
    Мельчайшие частицы
    Вирусы
    Вирусы
    Шерсть и перхоть домашних животных
    Шерсть и перхоть домашних животных
    Пыль
    Пыль
    Влажность
    Влажность
    Как выбрать прибор?
    отзывы об очистителях воздуха

    Как выбрать подходящий очиститель?

     

    CADR — это индекс измерения эффективности очистителей воздуха: максимальный поток воздуха (количество воздуха, обрабатываемого прибором), умноженный на эффективность прибора (количество вредных частиц, удаляемых прибором).

     

    Чем выше показатель CADR, тем лучше. Впрочем, это не означает, что очиститель воздуха будет эффективен в любом помещении. Именно поэтому на этой странице очистители воздуха распределены по категориям в зависимости от размера помещения, в которых их лучше всего использовать. Благодаря такому распределению вам будет легче выбрать подходящий прибор.

    Отзывы об очистителях воздуха Philips

    Вот что говорят владельцы очистителей воздуха Philips.

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    загрязнение воздуха в помещении

    Превосходное очищение

    более эффективное очищение

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    Наша технология VitaShield IPS очищает воздух естественным образом, захватывая вредные частицы без выброса озона или вторичных загрязнений. Воздух проходит через высококачественные фильтры, включая фильтр с активированным углем для удаления газов и запахов и фильтр HEPA, удаляющий 99,97 % взвешенных частиц размеров 0,3 микрона (пыльцу, пыль, пылевых клещей, аллергенов в коже животных и спор плесени).
    пылевые клещи

    Эффективный стандартный режим

    постоянное отслеживание и регулировка

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    При использовании сверхчувствительного режима отслеживания распознаются даже самые незначительные изменения качества воздуха, при этом автоматически запускается более мощная подача воздуха для сокращения количества загрязняющих частиц в помещении. Доступны и другие режимы — противоаллергенный, антибактериальный и противовирусный.
    шерсть и перхоть домашних животных

    Мгновенные уведомления

    для вашего спокойствия и комфорта

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    Уникальная технология AeraSense предоставляет данные о качестве воздуха в помещении. Числовой индекс содержания PM2.5 и кольцо с цветовой индикацией отражают малейшие изменения в реальном времени. В приложении Air Matters доступна дополнительная информация о качестве воздуха и уровне содержания аллергенов в помещении и на улице. Теперь вы можете без опасений дышать чистым воздухом.
    приложение для смартфона

    Приложение для смартфона

    уведомления для контроля уровня загрязнения

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    Очиститель воздуха Philips постоянно передает данные о качестве воздуха в помещении в приложение. Пользователь получает полную информацию о качестве воздуха, включая сведения об уровне загрязнения и содержания аллергенов в воздухе в регионе, а также советы по устранению симптомов аллергии.

     

    Очистителем воздуха можно управлять из любой точки благодаря удобному приложению: вы можете изменять скорость вращения вентилятора, задавать расписание работы прибора и отслеживать срок службы фильтра.
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    Найдите очиститель воздуха, который подойдет именно вам

    Series 2000

    Очиститель воздуха серии 2000

    Series 2000

    Очиститель воздуха серии 2000
    Сравнить функции
    Series 3000i

    Очиститель воздуха серии 3000i

    Series 3000i

    Очиститель воздуха серии 3000i
    Сравнить функции

    Отзыв клиента

    средняя оценка 4.6 / 5
    средняя оценка 4.3 / 5

    Рекомендуемый размер помещения
    • До 60 м2
    • До 79 м2

    CADR (эффективность очистки воздуха)
    • 260 м3/ч
    • 179 м3/ч

    Подходит для аллергиков — имеется сертификат ECARF
    • Да
    • Да

    Автоматический режим/режим удаления аллергенов
    • Да
    • Да

    Кольцо с цветовой индикацией качества воздуха в реальном времени
    • Цвет
    • Цвет + индекс

    Числовые данные о качестве воздуха в реальном времени
    • Нет
    • Да

    Контроль и отслеживание качества воздуха в приложении
    • Нет
    • Нет

    Купить очиститель воздуха Philips для помещений средней площади

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    фильтр hepa
    Удаляет 99,97 % содержащихся в воздухе частиц размером 0,003 мкм, включая пыльцу, пыль, пылевых клещей, аллергены в коже животных и споры плесени.
    Сверхчувствительный режим отслеживания частиц эффективно задерживает стандартные аллергены, содержащиеся в воздухе.
    Числовой индекс содержания PM2.5 и кольцо с цветовой индикацией в реальном времени отражают даже малейшие изменения качества воздуха.
    Отслеживайте качество воздуха в помещении и на улице*
    *Только для модели 3000i

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