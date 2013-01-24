Очиститель воздуха для помещений небольшой площади серии 2000

Основной причиной эффективности очистителя воздуха Philips является его многоуровневая система фильтрации. Сначала фильтр предварительной очистки удаляет более крупные частицы, затем фильтр с активированным углем устраняет неприятные запахи и летучие органические соединения и, наконец, фильтр HEPA удаляет мельчайшие частицы размером 0,003 мкм, включая PM2.5, пыль, пылевых клещей, распространенные аллергены, бактерии и вирусы.* Таким образом с помощью этой системы фильтрации воздух эффективно очищается.

* Из воздуха, который пропускается через фильтр.