Триммеры для ТЕЛА (11)
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BG2024/15
- Система комфортного скольжения
- 1 съемный гребень, 3 мм
- 8ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
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BG2028/15
- Система комфортного скольжения
- 3 гребня, 3–7 мм
- 8ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
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BG2025/15
- Система комфортного скольжения
- 1 съемный гребень, 3 мм
- 8ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
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BG3015/15
- Безопасная бритва
- 3 съемных гребня, 3, 5, 7 мм
- 1 ч зарядки — 50 мин автономной работы
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BG3015/13
- Безопасная бритва
- 3 съемных гребня, 3, 5, 7 мм
- 1 ч зарядки — 50 мин автономной работы
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BG105/10
- Система защиты кожи
- 1 съемный гребень, 3 мм
- 1 элемент питания типа AA в комплекте
- Шнур для ванной комнаты
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S728/17
- Комплект "2 в 1"
- 40 минут работы после 1 часа зарядки
- Система лезвий ComfortCut
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S738/17
- Комплект "3 в 1"
- 40 минут работы после 1 часа зарядки
- Система лезвий ComfortCut
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YS521/17
- SmartClick
- Головки ComfortCut
- Комплект "2 в 1"
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YS534/17
- SmartClick
- Головки ComfortCut
- Комплект "3 в 1"
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