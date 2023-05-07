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    Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Full HD

    25M2N3200W/01

    Общая оценка / 5
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    Новые горизонты гейминга

    Каждому из нас нравится сочетание высокой скорости и плавности. Этот монитор с частотой обновления 240 Гц и разрешением Full HD 16:9 позволит наслаждаться превосходной детализацией изображения в играх без какой-либо задержки.

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    Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Full HD

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    Новые горизонты гейминга

    • Evnia 3000
    • 25 (диагональ 62,2 см/24,5")
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Сверхвысокая частота обновления 240 Гц для игрового процесса без задержек

    Сверхвысокая частота обновления 240 Гц для игрового процесса без задержек

    В динамичных играх сверхвысокая частота обновления 240 Гц обеспечит максимально плавный игровой процесс без задержек. Этот монитор Philips обновляет изображение на экране 240 раз в секунду, что значительно быстрее, чем это происходит на обычных дисплеях. В частности, в играх жанра FPS и гонках частота обновления 240 Гц обеспечивает точное воссоздание движения и четкую картинку. С дисплеем Philips 240 Гц даже наиболее динамичные сцены в играх будут выглядеть максимально плавно. Оцените реалистичный игровой процесс с эффектом погружения.

    Малое время отклика 0,5 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    Малое время отклика 0,5 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

    Дисплей Philips Evnia с показателем времени отклика Smart MBR 0,5 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

    Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

    Дисплей VA обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол просмотра

    Дисплей VA обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол просмотра

    Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

    SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Режим LowBlue и предотвращение мерцания для снижения нагрузки на глаза

    Наш режим LowBlue и технология предотвращение мерцания разработаны для того, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя при длительном просмотре контента на мониторе.

    Регулировка наклона, поворота и высоты для максимального удобства просмотра

    Регулировка наклона, поворота и высоты для максимального удобства просмотра

    База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эргономичностью.

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Кнопка перемещения по меню EasySelect для быстрого доступа к параметрам

    Благодаря удобно расположенной кнопке перемещения по меню EasySelect вы сможете быстро изменить настройки монитора прямо в экранном меню.

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Игровой режим SmartImage специально для геймеров

    Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      24,5 дюйма/62,2 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      VA, ЖК
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,2832 x 0,2802 мм
      Яркость
      300  кд/м²
      Цвета дисплея
      Поддержка 1,07 млрд цветов (8 бит + FRC)
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC 101,5 %*, sRGB 120 %*
      Коэфф. контрастности (типич.)
      3 000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Время отклика (типич.)
      1 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 178º (Г) / 178º (В)
      • при C/R > 10
      Улучшение изображения
      Игровой режим SmartImage
      Максимальное разрешение
      1920 x 1080 при 240 Гц*
      Рабочая область просмотра
      543,744 (Г) x 302,62 (В)
      Частота сканирования
      30–274 кГц (Г)/48–240 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      89.91 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      Низкая задержка ввода
      Да
      EasyRead
      Да
      Адаптивная синхронизация (VRR)
      Да
      Smart MBR
      0,5 мс*

    • Подключения

      Вход сигнала
      HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4 x1
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовыход
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)

    • Комфорт

      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
      Удобство пользователя
      • Вкл./выкл. питание
      • Меню/ОК
      • Ввод/вверх
      • Игровые настройки/Вниз
      • Игровой режим SmartImage/Назад
      Языки экранных меню
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Испанский
      • Упрощенный китайский
      • Шведский
      • Турецкий
      • Традиционный китайский
      • Украинский
      Другие удобства
      • Замок Kensington
      • Крепление VESA (100x100 мм)

    • Подставка

      Настройка высоты
      130  миллиметра
      Поворот на шарнире
      +/- 90 градусов
      Поворотная
      -/+ 30  градусов
      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • Внутреннее
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      27,7 Вт (типич.)
      В режиме ожидания
      0,5 Вт (станд.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      730 x 420 x 188  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      557 x 331 x 64  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      557 x 508 x 239  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      7,60  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      4,64  кг
      Изделие без подставки (кг)
      3,30  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40 °C  °C
      Среднее время между отказами
      50 000 ч (без подсветки)  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      -20–60 °C  °C

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ртуть
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • CB
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • ICES-003
      • CU-EAC
      • ЕЭС RoHS
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART

    • Корпус

      Цвет
      Темный сланец
      Отделка
      Текстурирование

    • Комплект поставки

      Кабели
      Кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да
      Аксессуары
      Кронштейн VESA

    Badge-D2C

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    • Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.
    • Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
    • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
    • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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