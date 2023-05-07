Сверхвысокая частота обновления 240 Гц для игрового процесса без задержек

В динамичных играх сверхвысокая частота обновления 240 Гц обеспечит максимально плавный игровой процесс без задержек. Этот монитор Philips обновляет изображение на экране 240 раз в секунду, что значительно быстрее, чем это происходит на обычных дисплеях. В частности, в играх жанра FPS и гонках частота обновления 240 Гц обеспечивает точное воссоздание движения и четкую картинку. С дисплеем Philips 240 Гц даже наиболее динамичные сцены в играх будут выглядеть максимально плавно. Оцените реалистичный игровой процесс с эффектом погружения.