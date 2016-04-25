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Соединительный элемент для трубки подачи молока

CP0320
  • Соединительный элемент для трубки подачи молока Соединительный элемент для трубки подачи молока Соединительный элемент для трубки подачи молока
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    Соединительный элемент для трубки подачи молока

    CP0320

    Соединительный элемент для трубки подачи молока

    Эта деталь соединяет трубку подачи молока с автоматическим капучинатором. Узнать обо всех преимуществах

    Соединительный элемент для трубки подачи молока

    Соединительный элемент для трубки подачи молока

    Эта деталь соединяет трубку подачи молока с автоматическим капучинатором. Узнать обо всех преимуществах

    Соединительный элемент для трубки подачи молока

    Эта деталь соединяет трубку подачи молока с автоматическим капучинатором. Узнать обо всех преимуществах

    Соединительный элемент для трубки подачи молока

    Соединительный элемент для трубки подачи молока

    Эта деталь соединяет трубку подачи молока с автоматическим капучинатором. Узнать обо всех преимуществах

    Соединительный элемент для трубки подачи молока

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • Черный
    • Серия 2100 от Philips
    • Easy Cappuccino

    • Запасной компонент

      Подходит для кофемашин
      • HD8654/59
      • HD8662/01
      • HD8662/09
      • HD8665/09
      • HD8749/01
      • HD8749/11
      • HD8750/11
      • HD8750/18
      • HD8750/19
      • HD8750/81
      • HD8750/88
      • HD8750/99
      • HD8751/14
      • HD8751/95
      • HD8752/41
      • HD8752/49
      • HD8752/71
      • HD8752/84
      • HD8752/85
      • HD8752/95
      • HD8752/99
      • HD8755/01
      • HD8755/02
      • HD8761/01
      • HD8761/09
      • HD8761/18
      • HD8761/26
      • HD8762/01
      • HD8762/19
      • HD8764/02
      • HD8766/01
      • HD8766/09
      • HD8767/01
      • HD8768/01
      • HD8768/08
      • HD8768/09
      • HD8768/21
      • HD8768/29
      • HD8769/01
      • HD8769/09
      • HD8769/11
      • HD8769/19
      • HD8770/10
      • HD8779/01
      • HD8780/01
      • HD8821/01
      • HD8821/09
      • HD8821/11
      • HD8822/09
      • HD8824/01
      • HD8824/09
      • HD8825/09
      • HD8826/09
      • HD8831/11
      • HD8832/01
      • HD8832/09
      • HD8841/01
      • HD8841/09
      • HD8841/11
      • HD8842/09
      • HD8844/01
      • HD8844/09
      • HD8861/11
      • HD8862/01
      • HD8862/09
      • HD8865/09
      • HD8880/09
      • HD8881/09
      • HD8885/09
      • HD8888/19
      • HD8900/01
      • HD8904/01
      • HD8911/21
      • HD8912/09
      • HD8913/11
      • HD8914/01
      • HD8914/09
      • HD8924/01
      • HD8924/09

    • Подходит для:

      PHILIPS 2100 EASYCAPP
      • HD8652/51
      • HD8652/59
      • HD8652/91

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