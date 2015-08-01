Ключевые слова для поиска

  • Ваш любимый кофе одним нажатием Ваш любимый кофе одним нажатием Ваш любимый кофе одним нажатием

    3000 Series Автоматическая кофемашина

    HD8822/09

    Ваш любимый кофе одним нажатием

    Готовьте идеальный эспрессо, извлекая из каждого свежего зерна вкус до последней капли! 100 %-но керамические жернова не перегревают кофейные зерна, а благодаря классическому капучинатору пенка готовится одним нажатием кнопки.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    3000 Series Автоматическая кофемашина

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Ваш любимый кофе одним нажатием

    Полностью керамические жернова обеспечивают идеальный вкус кофе

    • 3 вида кофе
    • Классический капучинатор
    • Черный
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

    3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

    3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

    Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

    Регулируйте высоту носика под размер чашки

    Регулируйте высоту носика под размер чашки

    Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

    Выбор объема напитка, 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 5 степеней помола

    Большие возможности в компактном решении

    Большие возможности в компактном решении

    Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Термоблок кофемашины быстро нагревается и поддерживает идеальную температуру напитка. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Сохраните оптимальный объем для любого вида кофе. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

    Готовьте 2 чашки одновременно с помощью специальной функции

    Разделите с близкими наслаждение любимым кофе благодаря возможности приготовления двойной порции

    • Персональная настройка

      Настройки уровня крепости
      Нет
      Объем кофе
      Регулируется
      Степени помола
      5
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Нет
      Профили пользователя
      1

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Горячая вода
      • Кофе
      Приготовление молотого кофе
      Нет
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие возможности

      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      > 100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Вес изделия
      7.2  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с верхней панели
      Макс. высота чашки
      152  mm
      Совместимость с фильтром
      Brita Intenza
      Цвет и отделка
      Черный
      Габариты изделия
      215 x 330 x 429  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      Классический капучинатор
      Пользовательский интерфейс
      Кнопки со светодиодной подсветкой

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.