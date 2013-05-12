Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. От капучино до молочной пены — приготовление займет всего несколько секунд без какого-либо разбрызгивания.