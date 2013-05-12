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  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента Особенный оттенок вкуса для каждого момента Особенный оттенок вкуса для каждого момента

    Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

    HD8769/01

    Особенный оттенок вкуса для каждого момента

    Изучение спроса показало, что кофемашина Moltio заслужила признание покупателей: она известна своей высокой эффективностью, надежностью и позволяет варить кофе потрясающего качества.

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    Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

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    Особенный оттенок вкуса для каждого момента

    Кофемашина, заслужившая признание благодаря изумительному качеству кофе

    • 6 напитков
    • Встроенный кувшин для молока
    • Черное
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

    Шесть превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

    Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

    Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

    Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

    Компактная конструкция поместится на любой кухне

    Компактная конструкция поместится на любой кухне

    Резервуар для воды и контейнер для отходов расположены на фронтальной панели, поэтому автоматическую кофемашину очень удобно использовать.

    Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

    Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

    Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. От капучино до молочной пены — приготовление займет всего несколько секунд без какого-либо разбрызгивания.

    Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

    Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

    Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

    Термоблок: горячий кофе с первой чашки

    Термоблок: горячий кофе с первой чашки

    Забудьте о едва теплом кофе. Термоблок кофемашины быстро нагревается, поэтому даже первая чашка будет горячей и ароматной. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

    Удаляйте остатки молока после использования с помощью функции быстрой очистки

    Удаляйте остатки молока после использования с помощью функции быстрой очистки

    Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Сохраните оптимальный объем для любого вида кофе или кофейного напитка на основе молока. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

    • Логистические данные

      Количество единиц на палете
      15

    • Индивидуальная настройка

      Настройки уровня крепости
      5
      Степени помола
      5
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Нет
      Профили пользователя
      1
      Настройки температуры
      3

    • Емкость для воды

      Объем резервуара для воды
      1,9  l

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Капучино
      • Кофе
      • Эспрессо
      • Горячая вода
      • Латте макиато
      • Молочная пена
      Приготовление молотого кофе
      Да
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие функции

      Gusto perfetto
      Да
      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      • Нет
      • Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Технические данные

      Мощность
      1850  W
      Напряжение
      230  V
      Давление помпы
      15  bar
      Частота
      50  Hz

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      >100  cm
      Страна изготовления
      Румыния
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      0,5  l
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость отсека для зерен
      290  g
      Вес изделия
      8.5  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с передней панели
      Макс. высота чашки
      142  mm
      Совместимость с фильтром
      Brita Intenza
      Цвет и отделка
      Черный
      Габариты изделия
      256 x 350 x 470  mm

    • Конструкция

      Цвет
      Черное
      Материалы и отделка
      Пластик

    • Вес и размеры

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      256 x 470 x 350  mm
      Емкость отсека для зерен
      290  g
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вес
      8,5  kg

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      • Встроенный кувшин для молока
      • Быстрая очистка от остатков молока
      Пользовательский интерфейс
      Стандартный дисплей

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