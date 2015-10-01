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  • Высокое качество и легкость в использовании Высокое качество и легкость в использовании Высокое качество и легкость в использовании

    Saeco Intelia Deluxe Автоматическая кофемашина

    HD8888/19

    Высокое качество и легкость в использовании

    Saeco представляет Intelia Deluxe — интеллектуальную и удобную в использовании кофемашину, которая готовит великолепный кофе высочайшего качества. Элегантный дизайн корпуса из нержавеющий стали неподвластен времени. Intelia — это еще один повод для гордости компании Saeco.

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    Saeco Intelia Deluxe Автоматическая кофемашина

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    Высокое качество и легкость в использовании

    Итальянский дизайн, который неподвластен времени

    • Автоматический капучинатор
    • Отделка из нержавеющей стали
    • Регулируемая кофемолка, 10 степеней
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

    Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

    Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете простым нажатием кнопки приготовить превосходную молочную пену, которая станет венцом вашего кофейного творения. За считанные секунды готовится нежная молочная пена идеальной консистенции — настоящий соблазн для любителей капучино.

    Быстрый нагрев бойлера для горячего кофе

    Быстрый нагрев бойлера для горячего кофе

    Благодаря быстрому нагреву бойлера нет причины отказывать себе в чашке превосходного эспрессо или капучино, даже если вы спешите на важную встречу. Секрет заключается в легком корпусе бойлера, выполненном из алюминия и нержавеющей стали, который быстро нагревается до высокой температуры.

    10 степеней помола для оптимальной насыщенности вкуса кофе

    10 степеней помола для оптимальной насыщенности вкуса кофе

    Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из 10 степеней помола кофемашины — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для мягкого классического кофе.

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Выберите один из пяти уровней крепости, объем и температуру. С помощью функции памяти сохраните нужный объем для каждого напитка. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

    Различные кофейные напитки одним нажатием кнопки

    Различные кофейные напитки одним нажатием кнопки

    Благодаря широкому выбору — от эспрессо до капучино — каждый ценитель кофе найдет напиток, который придется ему по вкусу. Чашка бодрящего кофе утром или после обеда — вы сможете легко приготовить кофе для любого времени суток.

    5000 чашек кофе* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    5000 чашек кофе* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    Инновационное запатентованное решение Saeco — фильтр для воды AquaClean — гарантирует максимально эффективное использование вашей автоматической кофемашины. Заменяя фильтр после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000 чашек кофе* без очистки от накипи и использовать чистую воду без примесей. Кроме того, при установке фильтра AquaClean в вашу любимую кофемашину Saeco уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются.

    Вы можете использовать декофеинизированный кофейный порошок

    Вы можете использовать декофеинизированный кофейный порошок

    Иногда хочется выпить превосходный и насыщенный кофе, не содержащий кофеина. Благодаря возможности использования молотого кофе вы сможете в любое время приготовить чашку кофе без кофеина.

    Цикл автоматической очистки для вашего удобства

    Цикл автоматической очистки для вашего удобства

    Цикл автоматической очистки упрощает уход за кофемашиной и продлевает срок ее службы. Вы сможете наслаждаться любимым кофе и не тратить время на очистку прибора.

    Классический дизайн и отделка из нержавеющей стали

    Классический дизайн и отделка из нержавеющей стали

    Элегантный дизайн Saeco Intelia не оставит вас равнодушными, как и напиток, приготовленный с ее помощью. Передняя панель из нержавеющей стали, на создание которой нас вдохновили итальянский дизайн и мастерство исполнения, выдержит испытание временем и прекрасно дополнит интерьер любой кухни — в классическом или современном стиле. Благодаря интуитивно понятным функциям вы сможете каждый день готовить любимые напитки превосходного качества.

    Продуманный дизайн для максимального удобства

    Продуманный дизайн для максимального удобства

    Резервуар для воды и контейнер для отходов расположены на фронтальной панели, поэтому автоматическую кофемашину очень удобно использовать. Более того, вы легко можете проверить оставшееся количество зерен в контейнере для кофейных зерен.

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Италия

    • Технические характеристики

      Емкость контейнера для кофейных зерен
      300  g
      Длина шнура
      0,8  m
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Время приготовления одной порции напитка
      От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  s
      Вместительный резервуар для воды
      1,5  l
      Макс. высота чашки
      130  mm
      Бойлеры
      1
      Давление помпы
      15  bar

    • Конструкция

      Цвет
      Нержавеющая сталь

    • Вес и размеры

      Вес изделия
      8,9  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      256 x 340 x 444  mm

    • Общие характеристики

      Настройки крепости кофе
      3
      Простая очистка и обслуживание
      • Совместимость с фильтром AquaClean
      • Автоматический цикл удаления накипи
      • Цикл автоматического ополаскивания
      • Съемная варочная группа
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка уровня крепости кофе
      • Регулировка объема кофе
      • Регулировка температуры
      Настройки помола
      5
      Удобное и простое использование
      • Съемный поддон для капель
      • Съемный носик
      • Автоматический переход в режим ожидания
      • Съемный резервуар для воды
      Запрограммированные напитки
      7
      Настройки температуры
      3
      Особые функции
      • Автоматический капучинатор
      • Кофемолка с керамическими жерновами
      • Опция кипятка
      • Приготовление молотого кофе
      • Предварительное заваривание
      Тип дисплея
      ЖК

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь и пластик
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Материал поддона для капель
      Нержавеющая сталь
      Материал резервуара для воды
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Экорежим
      Да
      Потребляемая мощность при заваривании
      1850  W
      Изготовлен из переработанного сырья
      90 % (документация и упаковка)

    Badge-D2C

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    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.

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